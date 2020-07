Als klar war, dass coronabedingt in diesem Jahr kein Triathlon stattfinden kann, war die Enttäuschung groß. Umso größer war die Freude bei der TSF-Abteilung, dass sich mit dem Triathlon-Tag „powered by Alb-Gold“ eine neue Möglichkeit eröffnet hat. Und so werden an diesem Sonntag, 26. Juli, am Aichstrutsee doch zahlreiche Teilnehmer 600 Meter schwimmen, 24 Kilometer radfahren und fünf Kilometer laufen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Abteilung Triathlon der TSF dieses Event