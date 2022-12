Wie ein Baum zum Christbaum wird: Erzeuger-Familie Bauer aus Welzheim berichtet

Das Wintermärchen gibt’s gratis, wenn man Glück hat. Hinter dem Garten von Renate Bauer bietet sich bei verschneitem Wetter ein Postkartenblick von Vorderhundsberg über Tal und Wald nach Welzheim hinüber. Auf den Ästen der Bäume wippt der Schnee, die Wipfel wiegen sich unter dem frostigen Watteweiß, und dort, wo in der Ferne die Welzheimer Umgehungsstraße zu sehen ist, scheinen der graue Winterhimmel und das Weiß des Schnees ineinander überzugehen. Allein der Aussicht wegen zieht es aber in diesen Tagen wohl die wenigsten nach Vorderhundsberg.

Eher sind’s die Weihnachtsbäume, die die Familie Bauer verkauft. Sie sind schwer vom Schnee, doch Nadine Bauer, Tochter des Hauses, trägt die nadelbewährten Schönen freundlich heran. Es gibt Nordmanntannen, die schöne, weiche Nadeln haben, „die stupfed ned“, und bei Familien mit Kindern beliebt sind, Nobilistannen mit bläulichem Nadelkleid, die sich gut halten, Koreatannen und mehr. Tannenreisig zum Beispiel für Balkon und Garten, um Pflanzen abzudecken oder um weihnachtlich zu schmücken. Für Kinder gibt es kleine Fichtchen, und sogar Reisig von Küstentannen liegt bereit. Welzheim am Meer? Nein, es stammt ebenso aus Vorderhundsberg wie die Koreatannen, deren Herkunft auch gern erfragt wird, erzählt Renate Bauer.

Schon der Großvater verkaufte Fichten und Weißtannen aus dem eigenen Wald

Die Familie zieht die Weihnachtsbäume seit vielen Jahren selbst heran. Die Tradition des Verkaufs beginnt jedoch noch früher. „Mein Opa hat Landwirtschaft in Rienharz gehabt“, sagt Renate Bauer. Kühe, Schweine, Pferde gab es, und in der Weihnachtszeit verkaufte der Großvater Fichten und Weißtannen aus dem eigenen Wald. Eine Kultur für Weihnachtsbäume hatte er nicht.

Der Vater von Renate Bauer kaufte den Hof in Vorderhundsberg. Zu ihm gehörten früher Kühe, Schweine, Hühner, Enten und Bienen. Der Vater begann, Weihnachtsbäume in Kulturen anzupflanzen. Das war vor rund 40 Jahren. Damals setzte er Schwarzkiefern, Serbische Fichten, die seinerzeit sehr in Mode waren, Weißtannen und normale Fichten, erinnert sich seine Tochter.

Später kamen Blautannen hinzu, Koreatannen, Nobilistannen und Koloradotannen, die auch Silbertannen genannt werden. „Heute ist der meistverkaufte Baum die Nordmanntanne“, weiß die Fachfrau. Nur einige wenige Kunden möchten einen anderen Weihnachtsbaum. Und bekommen ihn. Die Käufer kommen von Welzheim, Schorndorf, Rudersberg, aber auch von Esslingen, Lorch, und: „Ludwigsburger hatte ich auch schon einige“, so Nadine Bauer. Unter der Woche verkauft Renate Bauer die Bäume, an den Wochenenden hilft die Familie mit.

Zum Weihnachtsbaum heranwachsen: „Auf die Schnelle geht da nichts“

Wie lange braucht ein Baum, um zum Weihnachtsbaum heranzuwachsen? Das ist unterschiedlich, „zwischen sechs und zwölf Jahre“, ordnet Renate Bauer ein. Fest steht: „Auf die Schnelle geht da nichts.“

Ohne Mühe auch nicht. Die Arbeit in den Weihnachtsbaumkulturen setzt sich stets fort.

„Ich pflanze laufend nach“, sagt die Expertin. Junge Setzlinge bestellt sie im Februar in der Baumschule. Im März, April kommen die Pflanzen, die eingesetzt werden, bevor es heiß wird. Das ginge auch im Herbst, aber da hat Renate Bauer wenig Zeit. Da muss sie sich ums Obst kümmern, Äpfel und Birnen als Mostobst, Bio-Obst, das vor allem zu Bio-Apfelsaft verarbeitet wird. Hühner und Wachteln gibt es auch auf dem Hof. Deren Eier werden vor allem für den eigenen Bedarf genutzt.

Doch zurück zu den Weihnachtsbäumen. Bei denen ist es mit dem Pflanzen allein nicht getan. Zwischen ihnen ist mit der Motorsense auszumähen. „Gegossen haben wir dieses Jahr nicht, letztes Jahr schon gegen die Hitze“, so Renate Bauer. Aber: „Es bringt im Endeffekt nicht viel.“

Vorsichtig wurden die Bäume zudem mit einer Art kleinem Messer eingeritzt, damit sie nicht zu schnell zu hoch wachsen, sondern gleichmäßiger und dichter geraten. „Wir haben es letztes und dieses Jahr probiert. Es klappt nicht immer.“

Im Herbst wird erstmals gesichtet, welcher Baum für Weihnachten gefällt werden könnte

Schädlinge setzen auch jungen Tannenbäumen zu. Familie Bauer spritzt nicht. Die betroffenen Bäume werden umgesägt und verbrannt. „Da muss man immer wieder durchgucken.“

Im Herbst heißt es, erstmals zu sichten, welcher Baum für Weihnachten gefällt werden könnte. Er wird mit einem Band markiert. „Wenn Schnee drauf ist, sieht jeder gleich aus.“ Kurz vor dem Fest werden die Bäume erneut angeschaut. Ein Grundsortiment an Weihnachtsbäumen zum Verkauf können die Bauers aus Erfahrung zusammenstellen und nach Bedarf nachschlagen.

Bäume, die die Kunden draußen auf dem Balkon oder im Garten aufstellen möchten, Fichten oder Weißtannen etwa, kommen Ende November in den Verkauf. Die klassischen Christbäume hingegen werden auf den zweiten und vor allem dritten Advent hin geschlagen. Auch zum vierten Advent gibt es weiterhin Weihnachtsbäume.

Freilich, alle Bäumchen, die einmal eingesetzt wurden, schaffen es nicht bis in den Kofferraum der Kunden. Circa 50 Prozent fallen aus, schätzt Renate Bauer. Dazu kommt, dass sich nicht jeder Baum als Christbaum eignet, zum Beispiel, wenn er mehrere Spitzen hat. In heißen Sommern kann es auch mal drei Viertel der Bäume dahinraffen.

„Wir merken den Klimawandel“, stellt Renate Bauer fest. Die Nobilistanne braucht sehr viel Wasser. Trockene Sommer ließen allerdings auch schon herangewachsene Exemplare eingehen. Nordmanntannen seien da weniger anfällig. „Sie kommen besser durch, wenn sie mal eineinhalb Meter groß sind“, vergleicht Renate Bauer. Sie muss es wissen. Sie ist mit den Christbaumkulturen aufgewachsen und hat in ihnen mitgeholfen, „wie meine Kinder auch“.