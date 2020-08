Es war ein schöner Sommertag, so wie es seit einigen Tagen im Welzheimer Wald wieder viele gibt. Am 29. Juli 2019 fuhr dann jedoch ein Kleintransporter in den Vorgarten von Albrecht Ehinger in Welzheim-Breitenfürst. Der damalige Fahrzeugführer war alkoholisiert unterwegs und in der Presse war von einem spektakulären Verkehrsunfall die Rede. Eigentlich also alles erzählt, wenn hier nicht der noch immer unzumutbare Zustand herrschen würde, dass der Geschädigte Albrecht Ehinger bis heute keinen