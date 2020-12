„Wir haben Corona überstanden und haben persönlich viel dazugelernt“ – dies würde Ronald Krötz, Bürgermeister in Alfdorf, nächstes Jahr an Weihnachten gerne denken und sagen. Katja Müller hat an Weihnachten ihren PC an und schwört auf Zink und Bewegung an der frischen Luft. Welzheims Rathauschef Thomas Bernlöhr und Familie freuen sich über eine blau leuchtende Papierlampe am Baum und eine unterm Baum kreisende Eisenbahn. Wir haben es gewagt und naseweis gefragt: Wie sieht Weihnachten