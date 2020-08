Aktuell herrscht gastronomisch eitel Sonnenschein: Bei selbigem und Hochsommertemperaturen strömt im Tannwald-Biergarten das gute Augustiner nur so vom Fass und sogar eine Liveveranstaltung auf Abstand konnte stattfinden. Im Hotel Reich am Ebnisee erreichen die Buchungszahlen seit Beginn der Sommerferien wieder annähernd 2019er-Werte. Im Lamm in Welzheim kehren die Stammgäste zurück und viele neue Feriengäste ein. Doch die Angst vor einer zweiten Welle sitzt den Wirten im Nacken.

