Auch die Welzheimer Geschäftswelt ist durch Corona geplagt. Die einen trifft es härter, die anderen etwas weniger. Wie groß die Schäden tatsächlich sind, wird sich wohl endgültig erst am Ende der Pandemie sagen lassen.

HGV: Martin Kohnle und Jürgen Müller hören auf

In dieser schwierigen Zeit stehen auch Veränderungen beim Handels- und Gewerbeverein (HGV) in Welzheim an. Mehrere Ausschussmitglieder scheiden zur kommenden Hauptversammlung aus. Im nächsten Jahr sind