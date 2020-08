Wie ist die Besucher-Lage am Aichstrutsee am Samstag (15.08.)?

Am vergangenen Sonntag (09.08.) musste die Stadt Welzheim die Zufahrt zum Badesee in Aichstrut um die Mittagszeit wegen Überfüllung sperren lassen. Die Polizei machte die Zufahrtsstraßen und auch die Schleichwege dicht. Erst gegen 17.30 Uhr entspannte sich die Lage und der See konnte wieder für neue Besucher geöffnet werden. Wie ist die Besucher-Lage am Aichstrutsee an diesem Samstagnachmittag (15.08.)?

Wie Nicole Marquardt-Lindauer, Leiterin des Haupt- und Personalamts der Stadt Welzheim, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sei die Lage noch "relativ entspannt" (Stand 13 Uhr). Der reguläre Parkplatz sei zur Hälfte belegt. Auf der Wiese stünden noch keine Autos. Wie sich die Besucher-Lage im Laufe des Tages noch entwickelt, lasse sich nicht vorhersagen, so Marquardt-Lindauer.

Am morgigen Sonntag (16.08.) rechne man am Aichstrutsee mit einem größeren Ansturm. Sollte der Besucheransturm so groß sein, wie am vergangenen Sonntag, könnte es durchaus erneut Sperrungen geben.