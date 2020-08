Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten steigt wieder. Nachdem sich die Menschen nach dem Ende des Lockdowns und der Freigabe des zumindest europaweiten Ferntourismus die Rückkehr in eine, wenn auch eingeschränkte Normalität erhofften, sehen sie sich im Augenblick wieder neuen Verboten, Einschränkungen und verschärften Sanktionen gegenüber. „Wir planen heute, doch wir wissen nicht, wie die Situation in fünf Wochen sein wird. Doch wir können die Pandemie weder wegdiskutieren noch ignorieren“,