Der Römerspielplatz in Welzheim muss nach 13 Jahren in großen Teilen erneuert werden. Durch die Verlegung des Bouleplatzes ergeben sich zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten speziell für ältere Kinder. Zur Finanzierung der Maßnahmen ist vorgesehen, einen Antrag auf Förderung durch die Region Stuttgart im Rahmen des Landschaftsparkprogramms zu stellen. In dem Zuge soll ein Gesamtkonzept mit weiteren Maßnahmen zur Aufwertung des Freizeitwertes auch im Stadtpark geschnürt werden, welches auch