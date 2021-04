Das Impfgeschehen hat in der Corona-Pandemie an Fahrt aufgenommen, seit auch Hausärzte impfen dürfen. Personell könnten die Hausärzte wesentlich mehr Menschen impfen - wenn sie ausreichend Impfstoff hätten. „Die Patienten sind froh, dass sie zum Hausarzt können, das merken wir deutlich“, sagt der in Welzheim und Rudersberg tätige Arzt Dr. Peter Höschele. Er höre immer wieder den Satz: „Gut, dass Sie jetzt impfen, zu Ihnen habe ich Vertrauen, da muss ich nicht mehr viel nachfragen.“ Zudem