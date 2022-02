Das Ferienwaldheim der Awo Welzheim e.V. wird auch dieses Jahr wieder über die Bühne gehen, nämlich vom 15. bis 26. August. Schriftliche Anmeldungen sind jetzt bereits möglich an die Awo, Murrhardter Straße 15, oder per E-Mail an welwaldheim@web.de.

Die Anmeldungen müssen außer dem Namen den Geburtstag und die Wohnanschrift enthalten. Diese Anmeldungen sind noch unverbindlich.

Die Prospekte mit den verbindlichen Anmelde-Abschnitten werden ab dem 28. März in allen Klassen 1 bis