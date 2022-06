„Wildes Kochen“ beim Netzwerktreffen der Naturpark-Schulen in Welzheim

Der Geruch von Lagerfeuer lag in der Luft, denn das diesjährige Netzwerktreffen der Naturpark-Schulen im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald stand unter dem Motto „Wildes Kochen“. Es fand nach pandemiebedingter Pause am vergangenen Mittwoch an der Janusz-Korczak-Schule, dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, in Welzheim statt.

Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr eröffnete die Veranstaltung und begrüßte die Teilnehmenden, die ein vielfältiges Programm erwartete. In der Kochgruppe wurde am offenen Feuer Pizza Calzone, Fladen mit Wildkräuter-Sauerrahm, Waldlimonade und andere „wilde“ Rezepte zubereitet. Auf einer Kräuterwanderung in der Umgebung der Schule wurde Wissen zu essbaren Kräutern vermittelt und die Schnitzgruppe stellte Dreibein, Gabeln und andere nützliche Kochutensilien her. Unter der Anleitung von Naturparkführern, einer Ernährungsberaterin sowie eines Erlebnispädagogen wurden die Lehrkräfte selbst aktiv und sammelten neue Impulse zur Gestaltung von Aktionen mit den Schülerinnen und Schülern. „Mit rund 60 Teilnehmenden ist das Netzwerktreffen ein voller Erfolg“, äußerte sich Naturpark-Geschäftsführer Karl-Dieter Diemer. „Solch ein großartiges Treffen ist nur mit der Gemeinschaftsleistung aller Netzwerkpartner zu organisieren,“ ergänzte Schulleiterin Gisela Bulant zufrieden.

Im Fokus des Netzwerktreffens stand, neben der Fortbildung der Lehrkräfte, auch der Austausch über aktuelle Projekte der Schulen im Zusammenhang mit der Arbeit als Naturpark-Schule und die Vorstellung der Janusz-Korczak-Schule als bisher einziges Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum im Netzwerk. „Natürlich soll der gegenseitige Erfahrungsaustausch dabei auch nicht zu kurz kommen,“ so Diemer. Und so blieb beim Genießen des selbst gekochten Wildnisbuffets genügend Zeit, sich kennenzulernen und zu vernetzen. Ferner konnte der neue Naturpark-Bound „Durch den Römerwald mit Kräuterhexe Tini“ erstmalig bespielt werden und steht nun allen Interessierten offen. Er startet am Ostkastell und ist auf der Homepage www.actionbound.com mit den Stichworten „NPSFW“ oder „Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald“ zu finden.

Das Projekt „Naturpark-Schule“ wurde durch den Verband Deutscher Naturparke (VDN e. V.) ins Leben gerufen und zielt auf eine langfristige und nachhaltige Kooperation zwischen den Naturparken und den anliegenden Schulen ab. Ziel des Projekts ist es, Schüler und Schülerinnen für Natur, Region und Heimat zu begeistern und langfristig für Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen zu sensibilisieren. 2015 wurde die erste Naturpark-Schule im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald zertifiziert. Mittlerweile umfasst das Netzwerk 14 zertifizierte Schulen aus fünf Landkreisen. Das Netzwerktreffen wird jährlich an einer der zertifizierten Schulen ausgerichtet und bietet Fortbildungen zu einem ausgewählten Thema. Teilnehmen können Lehrkräfte aller zertifizierten Schulen im Naturparkgebiet sowie am Projekt interessierte Schulen. Die Anmeldung und Finanzierung der Veranstaltung erfolgte über das Zentrum für Schulqualität und Lehrerausbildung Baden-Württemberg (ZSL).