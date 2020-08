Das Thema Windkraft beschäftigt die Menschen in und rund um Welzheim, obwohl noch gar keine Entscheidung gefallen ist, ob überhaupt die drei Windräder im Gebiet Hohbergkopf-Eichenzell gebaut werden können und dürfen. Die zahlreichen Leserbriefe zeigen jedoch, dass sowohl bei den Gegnern von Windrädern als auch den Befürwortern jede Menge Informationsbedarf besteht. Umso besser also, dass die Welzheimer Verwaltung sehr früh die Bürger in den Gemeinderatssitzungen mitnimmt.

Und dennoch