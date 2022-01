Wird’s noch mal so richtig Winter in dieser Saison? Mal sehen. Auf jeden Fall konnte man am Wochenende noch einmal den Schnee genießen, die Schlitten herausholen oder einen Winterspaziergang in der weißen Pracht machen.

Kinder sausten den Hang hinab

Die allerdings im Laufe des Wochenendes weniger wurde. Am Samstagvormittag ließ sich zum Beispiel am Rodelzentrum in Kaisersbach noch wunderbar Schlitten fahren, während im Wieslauftal der Schnee schon weggetaut war. Vor allem die