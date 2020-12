In Zeiten des Corona-Lockdowns sind die Spielplätze noch besser frequentiert als sonst in dieser Jahreszeit. Auch der Römerspielplatz in Welzheim beim Tannwald gehört zu den sehr beliebten Kinderspielplätzen im Welzheimer Wald.

Nachdem nun bekannt ist, dass der Boule-Platz innerhalb des Römerspielplatzes verlegt wird und das bisherige Spielgerät „Römer-Haus“ aus Alters- und Sicherheitsgründen abgebaut wird, möchte Welzheims Stadtplaner Ulrich Finke die Kinder und Eltern in die