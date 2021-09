So lang es gedauert hat, bis mit dem ob seiner Dimension in der Stadt nach wie vor nicht unumstrittenen Bau des Wohn- und Geschäftshauses am Feuersee begonnen wurde, so zügig und sichtbar gehen die Bauarbeiten nun voran. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Wolfgang Klöble, der Technische Projektleiter des Investors Activ-Group mit Sitz in Schemmerhofen, und verweist darauf, dass die Fassade mit Wärmedämmung und Außenputz weitestgehend fertiggestellt ist und dass es schon in dieser Woche auch beim