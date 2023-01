Zukunft des Handels in Welzheim: Was passiert mit den Leerständen?

Ein Neujahrsempfang ist eine willkommene Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen und in die Zukunft zu schauen. Gemacht hat dies der Handels- und Gewerbeverein (HGV) am Sonntagnachmittag bei seinem Neujahrsempfang in der Eugen-Hohly-Halle. Doch diese Zukunft ist eine ungewisse. Die Corona-Zeit habe bei den Handels- und Gewerbetreibenden in Welzheim ihre Spuren hinterlassen und - wie es HGV-Vorsitzender Martin Kohnle formulierte - einiges durcheinandergeworfen.

Wie stark sich der Ukraine-Krieg noch weiter auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken wird, weiß keiner. „Was passiert morgen?“ Unter diesem Gesichtspunkt seien auch die Leerstände in der Welzheimer Innenstadt zu sehen. Ziel sei es natürlich, hier eine optimale Lösung zu finden im Hinblick auf ein umfassendes Angebot im Stadtkern.

Thomas Bernlöhr setzt die kommunalpolitischen Akzente

In einem Grußwort setzte Bürgermeister Thomas Bernlöhr kommunalpolitische Akzente. Das vergangene Jahr werde immer wieder als „annus horribilis“, als Schreckensjahr bezeichnet. In der Tat sei Europa seit dem 24. Februar in seinem zivilisatorischen Zustand zurückgeworfen worden, „den wir alle felsenfest für überwunden gehalten hatten“. Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seien vor dem Krieg als etwas Selbstverständliches empfunden worden.

Trotz der Entwicklung will Bernlöhr nicht von einem „Schreckensjahr“ sprechen. Für die Verhältnisse vor Ort wäre so eine Bezeichnung überspitzt. Dazu nannte der Bürgermeister einige Dinge, die wieder möglich waren: endlich wieder viele große und kleine Veranstaltungen mit begeisterten Besuchern, eine robuste Konjunktur, weiterhin fast Vollbeschäftigung und so volle staatliche Kassen, dass in Krisen Entlastungspakete geschnürt werden können.

Trotzdem würde die Gesellschaft in diesen Zeiten von den sich abrupt verändernden Rahmenbedingungen ordentlich durchgeschüttelt. Das betreffe die Bauhandwerkerschaft bei der Verfügbarkeit von Baumaterialien und das Lebensmittelhandwerk bei den Energiepreisen genauso wie den Einzelhandel, die privaten Haushalte und den städtischen Haushalt. Er, Bernlöhr, habe nicht das Gefühl, dass das angefangene Jahr nun die ganz große Beruhigung mit sich bringe.

„Am Ende können wir ja die Bedingungen, die von außen auf uns wirken, nicht groß gestalten.“ Die Chance liege vielmehr darin, gemeinsam das Beste daraus zu machen. Krisenhafte Zeiten und große Herausforderungen erhöhten immer auch den Veränderungsdruck und brächten Chancen mit sich.

Bürgermeister hat das neue Fahrradgeschäft besucht

Der erste dienstliche Termin, den Bernlöhr in diesem Jahr hatte, war ein Besuch beim neu eröffneten Fahrradgeschäft von VIT:Bikes. „Das lindert den Schmerz über die Schließung von alteingesessenen Geschäften.“ Auch in der ersten Gemeinderatssitzung am 7. Februar werden Handel und Gewerbe auf der Tagesordnung stehen. Das Projekt Innenstadtberater der IHK, finanziert vom Land Baden-Württemberg, ist abgeschlossen, deshalb soll ein Abschlussbericht vorgelegt und diskutiert werden.

Der Abschlussbericht liegt laut Bernlöhr so rechtzeitig vor, dass auch der HGV sich vor der Sitzung mit den Aussagen beschäftigen kann, „wozu ich ausdrücklich einlade“. Ein Angebot in dem Projekt war zur Überraschung des Bearbeiters und der Stadtverwaltung „sehr übersichtlich“ nachgefragt, die niederschwellige Digitalisierungsberatung. Der Bearbeiter des Projekts hat sich deshalb nach dem Abschlussgespräch bereiterklärt, im Nachgang diese Beratung bei interessierten Geschäftsleuten durchzuführen. Eine Anmeldung dazu ist bei der Stadtverwaltung erforderlich.

Vorbereitungen für die Leistungsschau im April sind angelaufen

Beim Handels- und Gewerbeverein in Welzheim sind die Vorbereitungen für die Leistungsschau im April 2023 angelaufen. Die ursprünglich für 2022 geplante Leistungsschau war wegen der Pandemie verschoben worden.

Obwohl die Resonanz der Geschäftsleute laut Martin Kohnle noch nicht ganz den Erwartungen des Vorstandes entspricht, haben sich die Verantwortlichen entschlossen, diese Großveranstaltung in diesem Frühjahr zu stemmen. In diesem Jahr erstmals in Zusammenarbeit mit dem GHV in Alfdorf. Kohnle bittet deshalb um weitere Anmeldungen, die ab sofort auch über die neue HGV-App möglich sind.

„Wir machen die Leistungsschau in Welzheim“, so Kohnle. Darauf hatten sich die Vorstandsmitglieder noch am Vormittag verständigt. Die Gewerbe- und Handelstreibenden müssten sich der Konkurrenz im Internet stellen und ihre Qualitätsprodukte einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Außerdem gebe es am letzten Tag der Leistungsschau am Montag wieder einen Tag der Schüler. Da hätten die Firmen die Chance, wieder den einen oder anderen künftigen Mitarbeiter zu gewinnen.

Gelungene Sanierung des Stadtpavillons

Martin Kohnle ging in seinem Rückblick auf den sanierten Stadtpavillon ein. Hier haben die HGV-Mitglieder und die Stadtverwaltung zu gegenseitigem Nutzen erfolgreich zusammengearbeitet. Der Stadtpavillon war einst von den Handels- und Gewerbetreibenden in der Zeit zwischen 1900 und 1920 gebaut worden. Genauer ließ sich dies laut HGV-Chef nicht in Erfahrung bringen.

Die Initiative steht sehr wahrscheinlich in Zusammenhang mit der Weltausstellung im Jahr 1911 in Turin. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen HGV und Stadt sah so aus, dass die Verwaltung die Materialkosten übernahm und die HGV-Mitglieder unter der bewährten Leitung von Vorstandsmitglied Jürgen Müller die Arbeitsleistung erbrachten. Im Juli 2022 wurde das gelungene Werk der Stadt übergeben.

Kohnle regte deshalb nun an, ob die Stadt nicht in Zusammenhang mit einem Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Stadtpavillons ein neues Kulturdenkmal in die Liste aufnehmen könne. Bürgermeister Bernlöhr sieht dafür durchaus Chancen. Abschließend überreichte Martin Kohnle an Thomas Bernlöhr eine großformatige, gerahmte Aufnahme vom Stadtpavillon.

Es gab an diesem Nachmittag noch weitere Geschenke. Kohnle bezeichnete den neu eingerichteten Treff an der Kirchentreppe als eine „hervorragende Idee“, an der sich auch der HGV aktiv beteiligt hat. Insgesamt wurde ein Erlös von 550 Euro erwirtschaftet. Nach einem Spendenaufruf an die Mitglieder konnte dieser Betrag auf 1300 Euro aufgestockt werden. Dieser Betrag ging an den Welzheimer Tafelladen für seine segensreiche Arbeit. „Wir können jeden Euro brauchen“, sagte Heinrich Beier vom Tafelladen, der sich für die großzügige Spende bedankte. Die Zahl der Bedürftigen ist durch die Flüchtlingsbewegung und den Ukraine-Krieg sprunghaft angestiegen.

„Wir haben viele neue Kunden.“ Das Geld werde besonders für den Kauf von Grundnahrungsmitteln verwendet wie H-Milch, Mehl, Zucker und Öl. Durch die Spenden werde vermieden, dass der Tafelladen Menschen wegschicken müsse, denn die Lebensmittelspenden der Supermärkte seien zurückgegangen. Anton Beck berichtete, dass der Tafelladen derzeit 59 Mitglieder habe. „Wir sind gut aufgestellt.“ Pro Öffnungstag werden zwölf Helfer benötigt, deshalb seien neue Mitarbeiter jederzeit herzlich willkommen. Die Zahl der ausgestellten Bezugsausweise sei von 77 im Jahr 2018 auf 321 im Jahr 2022 angestiegen. Damit profitierten insgesamt 752 Menschen von der Lebensmittelversorgung des Tafelladens.

Rathausgespräche werden auch im Jahr 2023 fortgesetzt

Auch im neuen Jahr wird der HGV-Vorstand die regelmäßigen Gespräche im Rathaus fortsetzen. „Dabei werden wir alte und neue Themen ansprechen“, so Kohnle. Auch der Gedankenaustausch mit dem Gemeinderat soll fortgesetzt werden. „Es ist manchmal wichtig, die Hintergründe zu erklären.“ Nach der Leistungsschau im April stehen schon im Mai Vorstandswahlen an. Martin Kohnle, der schon seit zwölf Jahren im Amt ist, appellierte an die Mitglieder, nach Nachfolgern zu suchen. „Der Vorstand wird neu gewählt.“