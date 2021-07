Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18. Mai die Parkgebühren für die bewirtschafteten Parkplätze am Ebnisee und Stausee Aichstrut angepasst. „Die Anpassung der durchaus als niedrig zu bezeichnenden Preise auf ein adäquates, aber immer noch moderates Niveau war überfällig“, so Bürgermeister Thomas Bernlöhr in der Sitzung vom 20. Juli.

Das Tagesticket kostet nun fünf Euro, eine Stunde kostet zwei Euro und im Welzheimer Rathaus kann ein Jahresticket zu 60 Euro erworben