Zuversicht, Skepsis und neue Pläne: Gastwirte in Welzheim blicken aufs neue Jahr

Fachkräftemangel, gestiegene Preise, der höhere Mindestlohn, die Rezession: Und doch: In Welzheim schauen Gastwirte überwiegend zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Für 2023 gibt es positive Entwicklungen, doch es klingt auch Skepsis an.

Zuversichtlich klingt Marvin Brestel vom Restaurant „Zur Obermühle“. Was er sich für 2023 erhofft? „Auf jeden Fall einen tollen, warmen Sommer, damit wir mit unserer neuen Herausforderung, dem Biergarten, gut zu tun haben.“ Dass das Team des Restaurants mit Kornelia und Marvin Brestel den Biergarten im Tannwald übernehmen wird, berichtete unsere Zeitung im Oktober.

Eröffnungsfeier zum Start im Biergarten

Nun sind die Planungen weit gediehen. Familie Brestel will mit einer Eröffnungsfeier starten, „wenn das Wetter perfekt ist“, am Sonntag, 23. April. Morgens ist ein Weißwurstfrühstück geplant, die Stadtkapelle wird spielen, tagsüber wird bewirtet, sagt Marvin Brestel. Derzeit wird im Biergarten schon etwas umgebaut. Die neuen Betreiber werden neue Geräte ergänzen.

Erfahren darin, viele Gäste zu bewirten

Vor der Herausforderung ist Brestel nicht bange. Er war beruflich ein halbes Jahr in Amerika und hat dort für ein Lokal mit 400 Sitzplätzen gekocht. Seine Mutter Kornelia hatte das Restaurant im Haghof zehn Jahre lang betrieben. Beide sind also erfahren darin, viele Gäste zu bewirten.

Kornelia Brestel wird den Biergarten leiten.

Für den April wird das Restaurant „Zur Obermühle“ geschlossen. Das Team wird im Biergarten schaffen. „Nach einem Monat werden sich die Abläufe eingespielt haben.“ Dann wird Marvin Brestel in das Restaurant „Zur Obermühle“ zurückkehren.

„Die Leute bestellen nicht weniger oder anders als vorher“

So geht der Unternehmer tatkräftig ins neue Jahr. Sein Blick auf 2022 fällt positiv aus. Durch die Corona-Zeit „sind wir gut durchgekommen“, meint er rückblickend. „Die Leute haben uns mit dem To-go-Geschäft unterstützt.“ Und: „Die Gäste sind wiedergekommen, als wir wieder öffnen konnten.“ Das Abholgeschäft ist geblieben. Doch auch im Restaurant haben sich die Dinge gut entwickelt. „Die Leute bestellen nicht weniger oder anders als vorher.“ Zu Weihnachten hatte Brestel gedacht, die Kunden hätten vielleicht weniger Geld zum Ausgeben. Aber: „Wir können uns wirklich glücklich schätzen. Sie gönnen sich etwas“, stellte er fest. Weihnachtsfeiern fanden wieder ohne Abstand und Maske statt.

Parallel gab es in Welzheim wieder einen Weihnachtsmarkt, an dem sich Gastronomen beteiligten. „Wir sind zufrieden.“

Wie wird sich 2023 für die Gastronomie entwickeln? „Schwierig zu sagen“, meint Heiko Eisenmann vom Gasthof zum Lamm. Fest steht: „Das letzte Jahr war auch wieder gut, vor allem der Sommer.“ Urlauber kamen, Wandergruppen etwa, gern am Wochenende. Ein Trend zum Urlaub vor der Haustür „ist immer noch da“. Die Prognose für den Deutschland-Urlaub sei gut.

Im Restaurant spürt Heiko Eisenmann, dass die Vereine wieder Veranstaltungen abhalten. „Das hat schwer wieder angezogen.“ Auch Stammtische treffen sich wieder, es gibt sehr viele Sitzungen. „So geht es auch weiter.“ Zugenommen haben zudem die Festlichkeiten. Unter der Woche übernachten gern Arbeiter und Monteure im Gasthof. Auch das ist vermehrt der Fall.

Die allgemeine Preisentwicklung gibt hingegen keinen Anlass zur Freude. „Weiterhin versuchen wir, die Preise möglichst unten zu halten. Wir mussten sie schon ein bisschen anheben.“ Waren und Energie sind teurer geworden. Bei Lieferanten stehe eine Dieselpauschale gleich auf der Rechnung. Die Lebensmittelpreise sind hoch. „Ich weiß nicht, ob sie wieder billiger werden.“

Es mangelt an Fachkräften

Stichwort Personalmangel: „Es ist immer ein Mangel da“, sagt Heiko Eisenmann. Vor allem bei Fachkräften. Im Moment sind im Gasthof zum Lamm alle Stellen besetzt. Kurzfristige Engpässe seien aber schwierig.

Sparen die Leute, wenn sie zum Essen gehen? „Das haben wir nicht so wirklich gemerkt.“ Wenn man ausgeht, „gibt es schon, was jeder will“, meint Eisenmann.

"Hier in der Umgebung Aushilfskräfte, Pizzabäcker, Köche zu suchen, ist aussichtslos"

Enzo Sollazzo vom Ristorante Pizzeria „Ionio“ sagt zu 2022: „Es war ein gutes Jahr aus Sicht des Kaufmännischen. Aus personaltechnischen Gründen war es sehr kritisch.“ Man finde nicht mehr so schnell Aushilfskräfte. Ja, „hier in der Umgebung Aushilfskräfte, Pizzabäcker, Köche zu suchen, ist aussichtslos“. Viele Beschäftigte hätten in der Corona-Zeit der Gastronomie den Rücken gekehrt. „Durch Corona haben sich die Arbeitsplätze total verschoben.“ Aktuell sucht Sollazzo einen Koch und eine Servicekraft. Er sagt: „So, wie ich besetzt bin, werde ich die Geschäftsöffnungszeiten stark reduzieren müssen.“ Man denke darüber nach, eine Unterbringung für die Mitarbeiter mit anzubieten. „Das auf jeden Fall. Die Unterkunft wird wichtiger.“ Mit Blick aufs neue Jahr denkt Sollazzo daran, zwei Vormittage wegzulassen von den Öffnungszeiten, bis das Team wieder vollständig ist.

„Es gibt ein ganz anderes Essverhalten“

„Wir machen zwischenzeitlich die gleichen Umsätze wie die Jahre davor“, berichtet er. „Aber es gibt ein ganz anderes Essverhalten.“ Früher war am Freitag der letzte Arbeitstag, man traf sich abends in der Pizzeria. Inzwischen kommen die Leute früher, beobachtet Sollazzo. Die Tische werden nicht ein zweites Mal belegt. Andererseits gibt es ein starkes Bestellaufkommen aus dem To-go-Bereich, der sehr zugelegt hat.

Die Karte hat Sollazzo reduziert, hat sehr langwierige, sehr aufwendige Gerichte heruntergenommen. „Nur kaufmännisch gesehen ist das schwierig. Es gibt ein paar Gerichte, die du gar nicht wegstreichen kannst.“ Alles in allem glaubt er: „Es wird mit Blick aufs neue Jahr nicht einfacher.“

Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht

Auch Hansjörg Kühnle vom Gasthaus „Grüner Baum“ schaut eher vorsichtig-optimistisch auf 2023. Das zu Ende gegangene Jahr war „durchwachsen“. Insgesamt ist er mit 2022 „einigermaßen zufrieden“. Das Vor-Corona-Niveau sei aber noch nicht erreicht. Auch er beobachtet Veränderungen: „Die Leute rufen meist vorher an und bestellen einen Tisch“, sagt er. „Früher sind die Leute spontaner gekommen.“ Sparen die Gäste im Lokal? Nein, sagt Hansjörg Kühnle. Wenn man ausgehe, gönne man sich das.

Zu den gestiegenen Preisen kann auch er viele Beispiele nennen und weiß: „Ich kann es nicht in dem Maße weitergeben.“ Im Sommer musste er die Preise anpassen und wird das auch wieder tun müssen.

Festlichkeiten haben wieder zugenommen, gesellige Treffen, Zusammenkünfte von Vereinen und Stammtischen, und Kühnle hofft, dass sich dies, wie auch Familien- und Vereinsfeiern, 2023 so fortsetzt.