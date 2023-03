Ärger über Kita-Streik in Winnenden: "Das Verständnis ist komplett aufgebraucht"

An diesem Mittwoch streiken auch in Winnenden wieder Erzieherinnen. Ein Großteil der Einrichtungen ist betroffen. Es ist der dritte Streik seit Ende Februar. Viele Eltern sind mit ihrer Geduld am Ende. „Das Verständnis ist komplett aufgebraucht“, sagt Nicole Heinz vom Winnender Gesamtelternbeirat.

Thomas Pfeifer: „Habe den Eindruck, dass viele Eltern langsam ein Problem kriegen“

Thomas Pfeifer, Leiter des Amts für Jugend und Familien, bestätigt: „Ich habe schon den Eindruck, dass viele Eltern langsam ein Problem kriegen.“ Auch bei ihm haben sich im Vorfeld des Streiks wieder Eltern beschwert. Die Streikbeteiligung in Winnenden sei relativ hoch, so Thomas Pfeifer, „wir können Notgruppen nur da anbieten, wo eine Stammerzieherin in der Einrichtung ist. Den Rest können wir mit Springern auffüllen – wenn wir noch welche haben ...“

Es sei möglich, dass in mehrgruppigen Kindertageseinrichtungen der Betrieb in einer Gruppe stattfinden kann, eine andere Gruppe in derselben Einrichtung allerdings streikbedingt geschlossen bleibt. Dies sei davon abhängig, welche Erzieherinnen der einzelnen Einrichtungen sich am Streik beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Winnenden.

Zu dem Streik hat die Gewerkschaft Verdi im Vorfeld der dritten Verhandlungsrunde am Montag, 27. März, aufgerufen. Das Kita-Personal fordert, wie auch andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst, mehr Lohn. Eine große Kundgebung findet in Stuttgart auf dem Schlossplatz statt.

Neun von 20 Kitas sind geschlossen: Welche Einrichtungen sind betroffen?

Die hohe Streikbeteiligung und die ohnehin prekäre Lage in Winnenden – auch an Tagen, an denen nicht gestreikt wird, bieten einige Kitas aus Personalnot immer wieder nur verkürzte Öffnungszeiten an – führen an diesem Mittwoch dazu, dass von 20 städtischen Kitas neun ganz geschlossen bleiben. Das sind: der Kindergarten Birkmannsweiler, das Kinderhaus Birkmannsweiler 2, der Kindergarten Breuningsweiler, der Christian-Wunderlich-Kindergarten, die Krippe in der Elisabeth-Selbert-Straße, der Kindergarten Höfen, der Kindergarten Hungerberg, das Kinderhaus Körnle und das Kinderhaus Pfützen. Das geht aus einer vorläufigen Liste der Stadtverwaltung hervor.

Notbetreuung und/oder eingeschränkte Öffnungszeiten werden im Kinderhaus Baach angeboten, im Gretel-Nusser-Kinderhaus, im Kinderhaus Seewasen, im Kinderhaus Schafweide und in der Kinderkrippe Striebelsee.

Ganz regulär betreut werden die Kinder im Albert-Schweitzer-Kindergarten, im Kindergarten Burgeräcker, im Kindergarten Hanweiler, im Jugendhauskindergarten, im Waldkindergarten Haselstein und im Kindergarten Holzhaus.

Mutter Nicole Heinz: „Die Arbeitgeber machen langsam nicht mehr mit“

Nicole Heinz’ sechsjähriger Sohn gehört nicht dazu. Er bleibt an diesem Mittwoch zu Hause, weil sein Kindi in Höfen geschlossen ist. Seine Mutter, die engagiert ist im Gesamtelternbeirat, berichtet von großem Frust: „Die Eltern sind am Ende ihrer Kräfte angelangt. Auch die Arbeitgeber machen langsam nicht mehr mit.“ Das zeigten ihr die Rückmeldungen vieler anderer Mütter und Väter: „Man hat ständig das Gefühl, man muss sich zerreißen zwischen der Betreuung der Kinder, die längst nicht mehr gewährleistet ist, und der Arbeit.“

Und das nicht erst seit gestern. Die Corona-Zeit hat Spuren hinterlassen. Ständig seien die Betreuungseinrichtungen seit Anfang 2020 geschlossen, „aus irgendwelchen Gründen: Corona, Personalmangel, Krankheit ...“, zählt die 37-Jährige auf. Für die Selbstständige bedeutet das Stress: Bleibt sie zu Hause, um die Kinder zu bespaßen, muss die liegengebliebene Arbeit am Abend und am Wochenende nachgeholt werden. Andere Eltern nehmen ihre Kinder mit ins Büro oder versuchen im Home-Office Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Oder Eltern, die Luft haben, nehmen andere Kinder zusätzlich bei sich auf: „Bei uns im Kindergarten versuchen wir uns gegenseitig zu unterstützen“, sagt Nicole Heinz, die noch eine zweijährige Tochter hat, die bald ihr erstes Kindergartenjahr antritt.

Auch Schulkinder und ihre Eltern sind vom Streik betroffen

Betroffen vom Streik an diesem Mittwoch sind aber nicht nur Kindergartenkinder, sondern auch Schulkinder beziehungsweise deren Eltern: Die Schulkindbetreuung in Hertmannsweiler, Höfen, am Hungerberg ist am Mittwoch gestrichen. In der „Tomate“ in Winnenden hingegen findet für alle Kinder in der „verlässlichen Grundschule“ und die Hortgruppen immerhin eine Notbetreuung statt. Für die Schüler und Schülerinnen weiterführender Schulen ist die reguläre Betreuung gewährleistet. Auch in Birkmannsweiler und Breuningsweiler findet die Betreuung wie gewohnt statt, an der Haselsteinschule ist das „Mittagsband“ geöffnet, ebenso an der Kasenschule, wo auch die „verlässliche Grundschule“ keine Einschränkungen vermeldet.

Der Stadt Winnenden „nicht bekannt“ (Stand: 12 Uhr) ist hingegen die Situation am Mittwoch in der Schulkindbetreuung im Schelmenholz.

In ihrer Pressemitteilung bittet die Stadt Winnenden alle Eltern, Vorsorge für den Fall zu treffen, dass Kindergarten oder Schulkindbetreuung geschlossen bleiben. Eltern sollten ihre Kinder zu den jeweiligen Einrichtungen begleiten, um sich zu vergewissern, ob Kindergartenbetrieb stattfinde oder nicht.