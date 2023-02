Ärger um Ampel in Winnenden: Nur 13 Sekunden Grün am Kronenplatz

Die Grünphase ist kurz. Verdammt kurz. Wer als Fußgänger die Ringstraße zwischen Markt- und Bahnhofstraße in Winnenden überqueren will, geht am besten zügigen Schrittes los, sobald die Ampeln Grün zeigen. Viele sind aber nicht so schnell, oder sie stehen bei Grün noch nicht an der Wartelinie. Dann reichen die etwa 13 Sekunden nicht, um bei Grün die andere Straßenseite zu erreichen. Die Passanten gehen dann den Rest bei Rot rüber - oder warten in Sicherheit auf der großzügigen Mittelinsel noch eine Runde, bis die Ampel mit den gelben Drückern wieder umspringt.

Kann die Stadt die Grünphase der Ampel nicht einfach verlängern?

Ist das wirklich ein Problem - und wie kann die Stadt es beheben? Unsere Redaktion hat jüngst von Sprechern des Seniorenrats erfahren, dass sie diesen Umstand im Gespräch mit Bürgermeister Norbert Sailer und den mit Verkehr und Stadtbau befassten Rathausmitarbeiter/-innen moniert hatten. Sailer versprach in diesem Fall keine sofortige Verbesserung, denn das Winnender Ampelsystem umzuprogrammieren, ist extrem komplex und daher teuer.

Gleichwohl ist eine Lösung mittlerweile fast in greifbarer Nähe: Der Bereich zwischen Holzmarkt und Kronenplatz wird bis voraussichtlich Ende 2024 umfassend umgebaut, so dass nicht mehr viel an die ehemalige Bundesstraße 14 erinnern wird, die einst die Stadt zerschnitten hat. In dem Bereich soll ein beiger Straßenbelag kenntlich machen, dass Fahrzeuge auf dieser „Mischfläche“ langsamer als heute unterwegs sein müssen.

Unter anderem Baumquartiere und 14 Längsparkplätze geben der Ringstraße ein neues Outfit, und die heute „ums Eck“ liegenden Bushaltestellen „Kronenplatz“ werden sich eines Tages gegenüberliegen an der Bahnhofstraße. Außerdem weisen die Pläne eine Verlegung der Ampelfurt auf die andere Seite der Marktstraße aus – was aber womöglich erst nach der Neubebauung des Kronenplatzes wirklich Sinn ergibt.

Wer Rot sieht, bekommt nach wenigen Sekunden wieder Grün

Doch kurz zurück aus der hoffentlich nahen Zukunft zum Jetzt und Hier. Wir treffen eine junge Frau, die mit dem Kinderwagen die Furt quert. Sie sagt: „Ja, die Ampel-Grünphase ist sehr kurz, vor allem für ältere Menschen. Aber ich habe das Gefühl, dass es seit einer Weile schneller wieder grün wird.“ Der Hinweis ist gut, wir zählen auf unserem Beobachtungsposten die Sekunden vom ersten Drücken am gelben Kästchen bis zum Umspringen der Ampel. Nur fünf Sekunden!

Hilft der Trick mit dem Drücken in der Mitte?

Jemand hatte im Vorfeld der Recherche verraten, es gäbe außerdem einen Trick: Wenn man in der Mitte ankommt und merkt, es könnte knapp werden, einfach dort nochmals die Drücker betätigen, dann bleibt die Ampel länger grün. Dies kann unsere Redaktion nicht bestätigen. Die Ampel sprang unbeeindruckt davon auf Rot.

Der Bus hat Vorfahrt - auch vor den Fußgängern

Ein paar Straßenwechsel und Sekundenzählereien später ging uns aber ein Licht insofern auf, dass es auch einen Zusammenhang mit den Bussen gibt, die an der nach dem Bahnhof meistfrequentierten Haltestelle zügig weiterkommen möchten. Die Fahrer haben in ihren Bussen einen Knopf, mit dem sie die Ampel beeinflussen können.

Naht also ein Bus, warten die Fußgänger nicht fünf, sondern neun Sekunden, bis sie Grün bekommen. Das sind vier Sekunden für einen optimierten öffentlichen Nahverkehr, der seinen Fahrplan trotz größeren Verkehrsaufkommens gut einhalten kann. Vier Sekunden, die kein Grund zur Beschwerde sein dürfen und bislang auch nicht waren, auch wenn um die Mittagszeit bis zu 20 Busse pro Stunde an der Stelle vorbeifahren.

Die Sicherheit der Fußgänger jedenfalls scheint nicht beeinträchtigt. Wartende Autos bekommen nicht sofort Grün und starten auch nicht, solange sich noch Fußgänger auf der Straße befinden. Wer sich darauf nicht verlassen möchte, muss höchstens 16 Sekunden investieren und im Mittelfeld auf die nächste Grünphase warten.