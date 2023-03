Öffentliche Gedenkveranstaltungen zum 14. Jahrestag des Amoklaufs in Winnenden

Zu den öffentlichen Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Amoklaufs von Winnenden und Wendlingen am 11. März 2009 ist auch am 14. Jahrestag die Bevölkerung eingeladen, teilzunehmen.

Beginn ist am Samstag, 11. März, um 9.30 Uhr bei der Gedenkstätte im Stadtgarten an der Albertviller Straße. Die Kirchenglocken werden um 9.33 Uhr läuten. Auf die Ansprache von Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth folgt das Verlesen der Namen der Opfer durch Flora Nasseri, Lara Noll und Paul Spyra vom Jugendgemeinderat. Ein gemeinsames Gebet (angeleitet von Brigitte David) und Musik von Susanne Kiefer (Flöte) und Michael Kiefer (Oboe) gehören außerdem zum öffentlichen Gedenken im Freien.

Im Anschluss um 10 Uhr findet ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Schlosskirche Winnenden statt.

Zwei Gottesdienste am Abend

Abends um 18.30 Uhr beginnt ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Peterskirche in Leutenbach-Weiler zum Stein, um 19 Uhr fängt ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in der St.-Karl-Borromäus-Kirche Winnenden an.

Marsch mit Kerzen vom Marktplatz zur Albertville-Schule

Im Anschluss treffen sich die Teilnehmer der Lichterkette um 20 Uhr am Marktbrunnen auf dem Winnender Marktplatz. Mit Kerzen oder Windlichtern in der Hand setzt sich der Zug zu Fuß in Bewegung, am Memorial im Stadtgarten vorbei, und endet im Schulhof der Albertville-Schule, wo ein Gedenkspruch aus Kerzen aufgebaut ist. Mitgebrachte Kerzen können dort abgestellt werden. Zur Lichterkette lädt der Winnender Jugendgemeinderat ein.

Information über den Amoklauf und seine Folgen

Der Zeitungsverlag Waiblingen bietet ältere Artikel zum Amoklauf und seinen weitreichenden Folgen kostenlos zum Nachlesen im Internet an unter zvw.de/amoklauf-winnenden