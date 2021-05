Wunnebad-Mitarbeiter schrubben und kärchern die Becken, mähen den Rasen, stutzen Bäume und Hecken und fegen die Wege im Außenbereich. Bis zur Öffnung soll alles fertig sein, damit es zu keinen weiteren Verzögerungen kommt. Doch wann das sein soll, weiß noch keiner so genau.

„Eigentlich öffnen wir immer am letzten Aprilwochenende“, erzählt Bäderleiter Sascha Seitz. Eigentlich. Denn durch die Inzidenzwerte in Winnenden und dem gesamten Landkreis ist an Badespaß im Wunnebad momentan