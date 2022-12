103 Jahre alt und optimistisch: Elfriede Scheyhing ist älteste Winnenderin

„Ich weiß nicht, warum ich so alt werde. Ich werde vielleicht noch gebraucht!“, sagt Elfriede Scheyhing und lächelt. Anfang Dezember hat sie ihren 103. Geburtstag gefeiert und ist somit die älteste Winnenderin überhaupt. „Ich gucke immer in der Zeitung, ob jemand da ist, der auch schon so alt ist“, erzählt sie beim Besuch in ihrer kleinen Wohnung im Winnender Teilort Bürg.

"Wir haben auch schlechte Zeiten erlebt"

Bislang hat sie noch niemanden gefunden. Dabei liest Elfriede Scheyhing jeden Morgen die Winnender Zeitung und bleibt so auf dem aktuellen Stand. Manchmal ist sie so ins Lesen vertieft, dass fast die Arbeit liegenbleibt. „Da vertu’ ich zu viel Zeit“, sagt die 103-Jährige selbstkritisch.

Den Haushalt erledigt sie nämlich noch immer selbst, zumindest teilweise: „Abstauben und aufräumen, ein bisschen kochen.“ Wie sie das geschafft hat, bis ins hohe Alter so fit zu bleiben? „Ich war schon immer zufrieden. Wir haben auch schlechte Zeiten erlebt. Aber ich habe gedacht: Es wird schon weitergehen.“ Vielleicht ist das der Schlüssel: Optimismus und Bescheidenheit haben das Leben der Winnenderin geprägt und prägen es bis heute.

Als Elfriede Scheyhing am 8. Dezember 1919 in den Berglen zur Welt kam, hatte Europa gerade einen Weltkrieg hinter sich. Die Menschen hier litten insbesondere unter den wirtschaftlichen Folgen. Als junge Frau musste Elfriede Scheyhing dann den Zweiten Weltkrieg miterleben. Dass im Jahr 2022 in Europa wieder Menschen durch Bomben und Raketen sterben, das betrübt sie sehr.

Wünsche für das neue Jahr? „Das Wichtigste wäre, dass der Krieg aufhört“

Nach ihren Wünschen für das neue Jahr gefragt, antwortet sie also: „Wünsche? Ich hab’ alles, was ich brauch’.“ Ihre drei Söhne, die alle in nächster Nähe lebten, sorgten gut für sie, kauften für sie ein, erledigten den Papierkram. „Da brauch ich mich um gar nichts kümmern“, sagt Elfriede Scheyhing. Aber: „Das Wichtigste wäre, dass der Krieg aufhört. Ich frag’ mich immer wieder: Wieso kann der Putin, der Teufel, alles machen, was er will?“

Elfriede Scheyhing ist in Oppelsbohm zur Schule gegangen, hat dann in Esslingen in einer Bäckerei als Verkäuferin gearbeitet. 1942 heiratete sie ihren Mann Kurt und zog zu ihm nach Bürg. Die Familie ist ihr sehr wichtig. Leider ist ihr Ehemann schon sehr früh, 1975, verstorben. „Eine lange Zeit“, sagt sie. Überhaupt musste sie sich daran gewöhnen, fast alle ihre Weggefährten zu überleben. Der erste Blick in die Zeitung gilt stets den Todesanzeigen.

Vier Kinder, acht Enkel, zehn Urenkel – Elfriede Scheyhing behält den Überblick

„Einsam bin ich aber nicht, die Kinder sind alle in der Gegend, bis auf die Tochter, die wohnt in Gran Canaria“, sagt Elfriede Scheyhing. Wolfgang (1942), Walter (1944), Christa (1949) und Ulrich (1953) heißen ihre Söhne und die Tochter. Mittlerweile sind acht Enkel und zehn Urenkel hinzugekommen. Den Überblick hat Elfriede Scheyhing trotzdem noch nicht verloren. Die zahlreichen Fotos, die in ihrer Wohnung an den Wänden hängen, helfen bestimmt.

Als Elfriede Scheyhing vor wenigen Wochen ihren 103. Geburtstag gefeiert hat, ist die Wohnung fast aus allen Nähten geplatzt. Viele Freunde und Bekannte kamen vorbei, um zu gratulieren, sogar Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Später ging’s mit der Familie in die „Schöne Aussicht“ zum gemeinsamen Essen. „Wenn viele Leute um mich sind, dann geht’s mir gut“, sagt Elfriede Scheyhing. Gemeinsam „luschdig sein“, das hält offensichtlich fit.

Zuhause in Winnenden-Bürg

In ihrem Heimatort Bürg war sie beim Bau der Kirche Anfang der 1960er Jahre dabei, hier hat sie eine Zeit lang als ehrenamtliche Mesnerin gearbeitet und bis vor wenigen Jahren sogar noch das Gemeindeblättle ausgetragen. Sie ist hier fest verwurzelt. Wegziehen kommt nicht mehr infrage: „Höchstens auf den Friedhof ins Schelmenholz“, sagt die 103-Jährige trocken.

Manchmal, wenn die Glieder schmerzen, denke sie sich schon: „’s tät langen.“ An anderen Tagen wieder genießt sie ihr Leben, auch mit 103 Jahren noch. Zigaretten waren immer tabu, aber das ein oder andere Schlückchen Wein oder Sekt darf’s heute noch sein, wenn auch immer maßvoll. Zum Beispiel, wenn sie „ausgeht“, mit einem ihrer Söhne: „Immer mittwochs, meistens in den Besen. Da sind wir schon in vielen gewesen.“ Es mögen noch viele dazukommen für Elfriede Scheyhing, die älteste Frau von Winnenden.