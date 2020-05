Das neue Wohn- und Geschäftshaus am Holzmarktplatz wächst in beeindruckender Geschwindigkeit. Bald ist der Rohbau so weit, dass die Stadt mit ihrem Teil beginnen kann, denn sie wird den Platz vor dem Gebäude völlig neu gestalten. Mittlerweile ist klar: Er wird erheblich teurer als zunächst gedacht. 900 000 Euro hatte das Bauamt der Stadt vor einem Jahr noch kalkuliert. Nun sind es 1,2 Millionen Euro geworden. Es steckt mehr drin in den Plänen für den Platz, und die Bauarbeiten und