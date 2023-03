200 Jahre Paulinenpflege: Aus elf Kindern in Winnenden wurden Tausende

Was als „Pflanzschule für das Reich Gottes“ begann - so hat Gründer Pfarrer Friedrich Jakob Heim die Paulinenpflege vor 200 Jahren bezeichnet - hat sich zu einem der größten Sozialunternehmen im Großraum Stuttgart entwickelt. Diese Vision hatte der damalige Winnender Ortspfarrer Heim sicherlich nicht vor Augen als er im August 1823 elf bedürftige Kinder in das sogenannte „Rettungshaus“ aufgenommen hatte. Recht prominent war bereits die Namensgeberin der neu gegründeten Einrichtung: Königin Pauline von Württemberg, die mit ihrem württembergischen Wohltätigkeitsverein die Paulinenpflege auch finanziell unterstützte. In diesem Text gibt Matthias Knödler einen Ausblick auf die Jubiläumsfeierlichkeiten.

Von Anfang an kümmerte sich die Paulinenpflege auch um Gehörlose

Eine Besonderheit der Arbeit der Paulinenpflege war, dass fast von Anfang an schon gehörlose Kinder unter den Klienten waren. So ist die diakonische Einrichtung bis heute unter anderem der Unterstützung von gehörlosen Menschen verpflichtet, zum Beispiel im Berufsbildungswerk, der Schule beim Jakobsweg oder auch in Wohnangeboten und Werkstätten für mehrfachbehinderte erwachsene Menschen.

Weiter ausdifferenziert hat sich auch die Kinder- und Jugendhilfe – inzwischen hat die Paulinenpflege von Kitas über Jugendwohngruppen und Schulsozialarbeit bis hin zu Unterstützung in Familien vor Ort zahlreiche Angebote für junge Menschen. Neu dazugekommen sind als Personenkreis in den vergangenen zwei Jahrzehnten Autisten. Insgesamt hat das Winnender Sozialunternehmen derzeit rund 4000 Maßnahmeplätze und zusätzliche ambulante Angebote an verschiedenen Standorten im Rems-Murr-Kreis und in Stuttgart.

Vorstand und Hauptgeschäftsführer Andreas Maurer wird in dem Presseartikel zitiert: „Gemeinsam ist allen Angeboten, dass wir Menschen mit Unterstützungsbedarf jeden Alters ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglichen wollen. Dabei spielt die Teilhabe an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens eine sehr wichtige Rolle. Unsere Klientinnen und Klienten brauchen und wollen kein Mitleid, vielmehr bereichern sie die Gesellschaft und machen unser aller Leben bunter mit ihren Besonderheiten.“ Die Paulinenpflege feiert ihre 200 Jahre daher unter dem Motto „Weil das Leben bunt ist“.

Jubiläumsprogramm beginnt im Mai mit dem Empfang im Kärcher-Auditorium

Start ist am 3. Mai 2023 mit dem Jubiläumsempfang der Paulinenpflege im Kärcher-Auditorium. Weiter geht es unter anderem mit dem inklusiven Festival „Pauline bebt!“ am 6. und 7. Mai mitten in Winnenden, dem Jubiläumsjahresfest am 25. Juni in Winnenden-Schelmenholz sowie mit einem Jubiläumsgottesdienst zum Gründungstag am 6. August in der Schlosskirche Winnenden. „Wichtig ist uns, dass im Jubiläumsjahr wirklich alle in der Paulinenpflege mitfeiern können. Deshalb gibt es große öffentliche Feste und Veranstaltungen genauso wie kleinere interne Begegnungsevents an vielen unserer Standorte“, erklärt Andreas Maurer.

Alle Jubiläumsveranstaltungen sind unter www.200jahre.paulinenpflege.de zu finden.

Zu den Jubiläumsaktivitäten gehört auch eine bunte Jubiläumsausstellung, die mit verschiedenen Erfahrungsthemenfeldern im Herbst eröffnet werden soll. Wer sich ausführlich über die 200-jährige Geschichte der Paulinenpflege informieren möchte, kann dies mit dem Jubiläumsbuch tun, das im Juli erscheint. Der Autor, Pfarrer Dr. Dietrich Hub, beschreibt die Geschichte der Paulinenpflege in historische Entwicklungen eingebettet mit vielen Einblicken und Anekdoten.

Andreas Maurer will auch nach vorne blicken

Andreas Maurer ist dennoch wichtig, dass nicht nur nach hinten geschaut wird: „Wir wollen im Jubiläumsjahr nicht nur in Erinnerungen schwelgen, sondern auch in die Zukunft schauen. Wir haben in den 200 Jahren viele Erfahrungen gesammelt, die uns kompetent und auch innovativ machen, damit wir uns den Herausforderungen der nächsten Jahre stellen können. Ich bin beeindruckt, wie viele Krisen in zwei Jahrhunderten überwunden werden konnten - zuletzt auch die Corona- und Energiekrise - das macht mich sehr zuversichtlich.“

Optimistisch stimmt ihn auch das Pflanzschulen-Bild vom Paulinenpflege-Gründer: „Die Pflanzschule für das Reich Gottes passt auch heute noch für unsere Einrichtung. Eine Pflanzschule hat viele verschiedene bunte Pflanzen, die ihr eigenes Leben haben und wir unterstützen mit Gottes Hilfe. Mit diesem diakonischen Geist mit großer Offenheit wollen wir auch in die nächsten Jahre gehen.“