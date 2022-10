23-Jähriger aus Winnenden vor Gericht: Wegen eines Joints ins Gefängnis?

Zwei Monate Freiheitsentzug ohne Bewährung für den Besitz eines Joints, in dem sich 0,83 Gramm Cannabis befanden. Diese Strafe forderte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft gegen einen 23-jährigen Winnender im Waiblinger Amtsgericht.

Als „verwirrend“, „völlig abwegig“, „geradezu grotesk“, „weder tat- und schuldangemessen noch sachgemäß“ bewertete der Verteidiger des jungen Mannes, der Stuttgarter Rechtsanwalt Altar Fendo, diese Forderung. Dafür fehle ihm jegliches Verständnis.

Fendo verwies darauf, dass die aktuell in Berlin herrschende Dreiparteienregierung ausdrücklich in ihrem Koalitionsvertrag vereinbarte, den Konsum und Besitz von derart geringen Mengen weicher Drogen straffrei zu stellen. „Das was heute hier angeklagt ist, unterliegt in den einzelnen Bundesländern einer völlig unterschiedlichen Verfolgungspraxis und wird in wenigen Monaten erlaubt sein“, hielt er dagegen.

Nicht umsonst habe das Bundesverfassungsgericht bereits 1994 den Gesetzgeber gedrängt, eine einheitliche Rechtslage zu schaffen, und nicht umsonst weigerten sich bundesweit immer mehr Richter, derartige Anklagen überhaupt zu verhandeln, und forderten im Rahmen von Normenkontrollverfahren das oberste deutsche Gericht auf, den Paragrafen 29 des Betäubungsmittelgesetzes endlich für verfassungswidrig zu erklären. Nachdem Fendos Aufforderung, Rückgrat zu zeigen und das Verfahren gegen seinen Mandanten einzustellen, auf taube Ohren gestoßen war, plädierte er dafür, es bei einer Verwarnung gegen seinen Mandanten zu belassen.

Sechs Einträge hat der Mann bereits

Der junge Mann selbst ist für die Justiz kein Unbekannter. Das Bundeszentralregister weist für ihn sechs Einträge auf, darunter Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln, Diebstahl, schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Zuletzt wurde er am 28. Juni des vergangenen Jahres wegen Besitzes und unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, eine Strafe, die vom Gericht auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Dumm gelaufen für ihn, dass er im vergangenen November in einem Winnender Parkhaus von einer Polizeistreife mit einem Joint in der Hosentasche und in Begleitung zweier Freunde erwischt wurde.

Mann will eine Lehre beginnen

Die für ihn zuständige Bewährungshelferin bescheinigte dem Winnender, dass er nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile mit ihr zusammenarbeite und auch an den Beratungsgesprächen teilnehme. Er habe sie über die neuerliche Anklage informiert, absolviere gerade eine schulische Ausbildung und habe die Absicht, im kommenden Jahr eine Lehre zu beginnen.

Das Urteil der Richterin Basoglu-Waselzada lautete dann auf zwei Monate Freiheitsentzug. Dies sei tat- und schuldangemessen. Die Strafe werde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, gegen Ableistung von vierzig Stunden gemeinnütziger Arbeit. Wohl handle es sich um eine Bagatelltat, die normalerweise eingestellt werde, räumte Basoglu-Waselzada ein, „aber es ist eine Straftat, für die der Gesetzgeber bis zu fünf Jahre Gefängnis oder Geldstrafe vorsieht. Und sie wurde in der Zeit einer offenen einschlägigen Bewährung begangen.“ Deshalb sei die Verhängung einer Freiheitsstrafe unerlässlich.

Rat der Richterin: „Keine weiteren Straftaten begehen“

Für den Angeklagten spreche, dass er die ihm vorgeworfene Tat eingestanden habe, dass es sich tatsächlich um eine geringe Drogenmenge handelte und dass er in seiner Familie fest eingebunden lebe und sich laut seiner Bewährungshelferin auf einem guten Weg befinde. Dies erlaube es, ihm zum letzten Mal eine Chance zu geben: „Sie wissen, was Bewährung heißt“, gab die Richterin zum Abschied mit auf den Weg, „Sie sollen zeigen, dass Sie in Zukunft keine weiteren Straftaten mehr begehen.“

Ob sie das Urteil akzeptieren oder dagegen Rechtsmittel einlegen, meinte abschließend Rechtsanwalt Altar Fendo, müsse er mit seinem Mandanten noch ausführlich und in aller Ruhe besprechen.