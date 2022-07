24-Stunden-Lauf bringt 10.000 Euro Spenden für den Verein Clowns mit Herz

Nach zwei Jahren Pause hat zum dritten Mal ein 24-Stunden-Charity-Lauf zugunsten des Vereins Clowns mit Herz Rems-Murr Anfang Juli stattgefunden. In diesen Tagen erscheint eine Pressemitteilung zum Ergebnis. Knapp 300 Läufer nahmen in 14 Teams am Lauf teil: Egal, ob noch im Kinderwagen oder schon im Rentenalter, mit Walkingstöcken, auf dem Einrad, auf vier Pfoten oder einfach nur zu Fuß – alles fand sich auf der Tartanbahn des Herbert-Winter-Stadions in Winnenden wieder.

Die Clowns unterhielten Publikum und Läufer, sorgten für Erfrischungen oder ließen die Leute für eine Runde auf einem „Mercedes“ Platz nehmen.

Beste Teams: Adventist-Runners, Kärcher und Invivo

Insgesamt wurden 11 938 Runden im Stadion gedreht. Allein über 3500 Runden gingen dabei an die Adventist-Runners, die mit ihren 57 Läufern auch den ersten Platz in der Teamwertung erreicht haben. Doch auch die Teams von Kärcher (2. Platz), Invivo (3. Platz) und Fit mit Yvonne (Sonderauszeichnung für das Team mit den meisten Läufern) zeigten herausragende Leistungen.

Ein besonderes Ein-Personen-Team gilt es noch hervorzuheben: Die 16-jährige Lisa Hillmann drehte 200 Runden im Stadion und sammelte mit ihren 37 Sponsoren allein über 1000 Euro der insgesamt knapp 10 000 Euro, die am Ende für die Clowns mit Herz zusammenkamen.