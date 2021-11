Der „Talentcampus“ für Schüler in den Herbstferien war schon immer etwas Besonderes. Aber jetzt, da er einmal wegen Corona ausfallen musste und die Jugendlichen auf so viel verzichten mussten, merkt man ihnen richtig an, wie sehr sie das Angebot genießen. Voller Konzentration, aber auch mit Spaß und Lockerheit ist beispielsweise das Filmteam in der Ganztagsschule „Tomate“ dabei.

Als klar war, dass die ganze Gruppe zusammen einen Film zum Thema „Achterbahn“ drehen will, waren die