Am Montagabend haben 340 Personen am „Spaziergang“, einer Demonstration gegen die Corona-Politik, in der Innenstadt teilgenommen. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Zu Vorfällen, bei denen die Beamten eingreifen mussten, ist es demnach nicht gekommen. Wie schon in den Vorwochen blieb alles ruhig.

{element}