Am Mittwochvormittag (26.1.) entfernt Ali Öztopal das „2G“-Schild an der Eingangstür zum Modegeschäft „Skurril“. Seit heute, per Gerichtsurteil, ist die Regel aufgehoben, die schon bei ihrer Einführung für große Empörung im Einzelhandel gesorgt hat – und in der Folge für einen weiteren Rückgang der Kunden. Davon berichtet auch Ali Öztopal. Ob das Geschäft jetzt, wo wieder 3G gilt, Fahrt aufnimmt? Der 37-jährige Verkäufer ist nach zwei Jahren Pandemie nur vorsichtig