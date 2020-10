Jetzt startet der Mietwohnungsbau durch. Die Baugenossenschaft Winnenden beginnt ein Projekt, das 44 Wohnungen vorsieht. Am Eichendorffweg hat die Firma Schief aus Winnenden eine sieben Meter tiefe Baugrube ausgehoben, in der schon jetzt der Aufzugsschacht an der tiefsten Stelle erkennbar ist und in der ein tiefes Kellergeschoss und darüber eine große Tiefgarage eingebaut werden. Erst darauf kommen die Wohnungen.

Am Freitagnachmittag legten die Bauarbeiter den Grundstein fürs Projekt