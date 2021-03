Braucht es in der Körnle-Erweiterung eine viergruppige Kita? Ein Blick auf die Entwicklung im Schelmenholz zeigt, dass zwischen 2017 und 2021 die Zahl der Kinder im Kita-Alter um insgesamt 60 gestiegen ist. Durch neue Baugebiete ist mit Zuzügen zu rechnen. Deshalb schreiten die Planungen für einen Kitabau in der Körnle-Erweiterung voran. Die städtischen Planer vermuten, dass im Schelmenholz ein Generationenwechsel nicht ausgeschlossen werden könne. Es könne passieren, „dass junge Familien in