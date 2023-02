50 Aktionen in Winnenden: Ehrenamtliche entfernen Misteln aus Obstbäumen

Am vergangenen Donnerstag (23.2.) haben neun Freiwillige bei der 50. Mistelaktion zahllose Misteln von teilweise stark befallenen Bäumen entfernt. Organisator Diethard Fohr berichtet, dass aus diesem Anlass Gerd Holzwarth, Kreis-Dezernent für Forst, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Vermessung, auf eine Streuobstwiese bei Höfen kam, Geschenke verteilte und den Ehrenamtlichen seinen Dank aussprach: Der Helferpool mit etwa 80 Mitwirkenden hat in über 2000 Stunden gut 10 000 Misteln entfernt und so einen Beitrag zur Erhaltung der wertvollen Streuobstwiesen geleistet.

Die meisten Einsätze gab es auf Berglener Streuobstwiesen

Notiert wurden 26 Einsätze mit je sechs bis zehn Helfern in Berglen, 20 in Winnenden und vier in Leutenbach. Daneben gab es zahlreiche kleinere Einsätze. Besonders wichtig ist laut Diethard Fohr, dass die Eigentümer selbst aktiv werden. Nur gemeinsam kann der weiteren, schnellen Ausbreitung der Misteln und Zerstörung der Apfelbäume Einhalt geboten werden! Weitere Aktionen sind am 11. März in Bürg und am 31. März in Oppelsbohm geplant.

Fohr verleiht Hoch-Entaster an private Stücklesbesitzer

Stücklesbesitzer werden gebeten, ihre Misteln bis Ende März zu entfernen oder bei Diethard Fohr unter0 71 95/6 43 22 zu bitten, die Misteln zu entfernen. Akku-Hoch-Entaster können auch kostenlos ausgeliehen werden.