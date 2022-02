Noch in diesem Frühjahr beginnt der Bau von mindestens 66 Wohnungen mitten in Winnenden. „Gerber plus“ hat die Firma Pfleiderer Projektbau die Anlage direkt am Buchenbach getauft. Mit einer Baugenehmigung für die neuen Wohnhäuser auf diesem „Filetstück“ rechnet Bauherr Klaus-Martin Pfleiderer Mitte April. Potenzielle Wohnungskäufer können sich bei dem Winnender Unternehmen bereits vormerken lassen. Mit dem Eigentümer des letzten verbliebenen Gebäudes im Planbereich ist aber noch immer keine