89 Fälle von Telefonbetrug in Winnenden - 2021 bis zu 100 000 Euro erbeutet

Enkeltrick- und Schockanrufer machen auch vor Winnendern nicht Halt. „Wir hatten im vergangenen Jahr 37 Enkeltrickfälle und 52 Anrufe von falschen Polizeibeamten, die wir bearbeitet haben“, erzählt Revierleiter Andreas Lindauer. In jeweils zwei Fällen ist dadurch auch ein Schaden entstanden, eine Winnenderin wurde um Gold und Silber im Wert von 100 000 Euro gebracht.

84 000 Euro Kaution oder der Sohn muss in Haft

„Im Juli hat ein angeblicher Hauptkommissar aus München bei einer 79 Jahre alten Winnenderin angerufen. Er sagte ihr, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe, eine junge Mutter an einer Ampel überfahren hat“, schildert Andreas Lindauer den Fall. Der Anrufer sagte der Winnenderin: Entweder sie hinterlegt 84 000 Euro Kaution oder der Sohn muss in Haft. Die Frau hatte kein Bargeld zuhause, allerdings Gold und Silber im Wert von 100 000 Euro. „Damit ist sie schließlich nach Waiblingen gefahren und hat die Wertgegenstände einem Abholer übergeben“, so Lindauer.

Anrufer wollten weitere 120 000 Euro

Doch damit nicht genug. Erneut hat der angebliche Kommissar bei der Frau angerufen. „Er sagte ihr, dass die medizinischen Kosten, die beim Rettungsversuch der Frau angefallen sind, extra hoch seien und weitere 120 000 Euro fällig.“ Die Winnenderin wollte zuhause schon den Schlüssel für ihren Banksafe holen, ehe sie zufällig einen Anruf ihres Sohnes auf dem Anrufbeantworter feststellte. „Wenn die Betrüger einmal erfolgreich sind, dann versuchen sie es bei derselben Person erneut. Das stellen wir immer wieder fest“, so Lindauer.