Im Rotweg beginnen am Montag, 14. Februar, Bauarbeiten: Der Straßenbelag wird im Abschnitt zwischen Christallerstraße und Falkenweg erneuert und dafür voll gesperrt. Das heißt, dass fünf Tage lang, bis Freitag, 18. Februar, weder Autos noch die Buslinie 332 durchfahren können. Die Haltestestelle Adelsbach entfällt in dieser Zeit. Rotweg-Anwohnerin Dorothea Layer-Stahl hat die Baustelle kommen sehen. Sie hat die schweren Linienbusse in Verdacht, die seit 7. Dezember 2020 durch die frühere