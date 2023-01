"Abfüllbar" läuft nicht: Neues Konzept soll Unverpacktladen in Winnenden retten

„Man muss klar sagen, dass es nicht gut läuft“, versucht Florian Steiner erst gar nicht zu beschönigen. Der 32-Jährige leitet seit Herbst 2021 die Geschicke der Abfüllbar an der Torstraße beim Rathaus. Trotzdem ist der Winnender optimistisch, dass es mit dem Unverpacktladen bald aufwärtsgeht. Grund für die Aufbruchstimmung ist ein neues Konzept.

Eigentlich ist es direkt nach der Eröffnung im Winnender Unverpacktladen ganz gut angelaufen. Dann jedoch kam das Frühjahr 2022. „Quartal eins nach der Weihnachtszeit war sehr, sehr schwierig“, erinnert sich Steiner.

Kaum mehr Kunden haben den Laden aufgesucht. Deshalb stieg Liss Oberle auch aus dem Geschäft aus, Steiner leitet den Laden seither alleine. „Für zwei Personen war es deutlich zu wenig“, sagt er klar. Trotzdem war die Hoffnung inmitten der Corona-Pandemie da: Mit den Impfungen kommen auch wieder mehr Leute in das Geschäft. Diese Denkweise erwies sich jedoch als Trugschluss. „An manchen Tagen bin ich hier gesessen und es ist gar niemand gekommen“, so Florian Steiner. Ja, sagt er, es gebe schon Stammkunden. Aber eben deutlich zu wenig, um davon langfristig zu leben.

Firmenkunden statt Privatpersonen

Nun also eine neue Strategie. „Ich will eher Firmen ansprechen statt Privatpersonen“, sagt Steiner. Jeder kenne doch den Trend zu Obstkörben auf der Arbeit. Steiner will Ähnliches etwa mit Nussmischungen etablieren. „Ein paar Firmen konnte ich schon gewinnen. Es sollten aber ein paar mehr dazukommen“, wünscht er sich. Für das erste Quartal hat Steiner sich nun vorgenommen, viel zu telefonieren, die Firmen und deren Verantwortliche im besten Fall auch persönlich vor Ort kennenzulernen.

Reduzierte Öffnungszeiten

Dieses Vorhaben geht zulasten der Öffnungszeiten. Der Unverpacktladen ist vorerst nur noch am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich an Samstagen von 10 bis 14 Uhr.

Anders gehe es nicht, meint Steiner, schließlich sei er momentan alleine, müsse sich auch um Bürotätigkeiten kümmern und die neue Strategie umsetzen. „An den Tagen, an denen wir nun geöffnet haben, sind bisher auch die meisten Leuten gekommen“, erklärt er.

Erste Erfolge sind für den Unverpacktladen überlebenswichtig

Im Idealfall kurbelt das Firmengeschäft auch den Betrieb im Laden an. „Das Ziel ist es, dass wir wieder die komplette Woche öffnen“, sagt der Leiter des Unverpacktladens. Dazu müssen sich allerdings schnell Erfolge einstellen. „Im ersten Quartal sollten Verbesserungen sichtbar werden, ansonsten wird es schwierig, den Laden zu halten“, sagt er unmissverständlich.

So ein bisschen skeptisch ist Florian Steiner da selbst. Er spüre Vorbehalte einiger Leute, meint er. „Es haben sich manche beschwert, dass man sein eigenes Gefäß mitbringen muss, um die unverpackte Ware nach Hause zu transportieren. Das stimmt aber gar nicht. Wir haben natürlich auch Gefäße hier“, stellt er richtig.

Zudem hat es immer wieder auch Beschwerden gegeben, dass gewisse Produkte ausverkauft sind. „Da konnten wir aber ziemlich wenig machen“, erklärt Steiner. Im Zuge der Pandemie habe es Lieferschwierigkeiten gegeben, die sich durch den Krieg in der Ukraine fortgesetzt haben. So kommt es auch, dass manche Röhren im Unverpacktladen, in denen eigentlich Müsli, Cornflakes oder Kartoffelchips auf ihre Käufer warten sollten, völlig leer sind. „Ich muss mir natürlich in der jetzigen Situation gut überlegen, welche Waren ich bestelle und was ich dann auch in die Röhren fülle. Die meisten Produkte kommen in 25-Kilogramm-Säcken“, erklärt Steiner.

Öffnet er ein neues Produkt und die Kundschaft bleibt aus, sei das natürlich doppelt bitter. Zudem glaubt der 32-Jährige, dass durch die Inflation eher wieder im Discounter statt in Unverpackt- oder Bioläden eingekauft wird.

„Definitiv habe ich mir die Arbeit leichter vorgestellt“, sagt Florian Steiner inzwischen.

Kooperation mit Kaffeeröster aus Hertmannsweiler?

An Ideen jedenfalls mangelt es Florian Steiner für seinen Unverpacktladen nicht. Auch an Frühstücks- und Kaffeeangebote hat er schon gedacht. Auch das sei jedoch alleine kaum stemmbar, zumal es ja an der Kundschaft fehle. „Wir sind in Gesprächen mit „Von Hermanns“-Kaffee in Hertmannsweiler. Vielleicht entsteht eine Kooperation und wir erhalten zum Beispiel Backwaren von dort“, nennt Steiner eine weitere Überlegung.