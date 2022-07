Aktion Stadtradeln im Rems-Murr-Kreis: Wie schneidet Winnenden ab?

Drei Wochen lang haben Menschen in Winnenden und darüber hinaus fleißig Kilometer gesammelt, die sie auf dem Rad statt mit dem Pkw zurückgelegt haben. Der Auftakt zum Stadtradeln 2022 war mit dem Winnender Radsonntag am 3. Juli bereits ein Highlight. Die Motivation der Radfahrenden ebbte auch in den Tagen und Wochen darauf nicht ab, so dass bis zum 23. Juli ganze 115 324 Kilometer geradelt und in der App registriert wurden. Das gibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt.

Im Ranking für Kommunen zwischen 10 000 und 49 999 Einwohnern in Baden-Württemberg liegt Winnenden damit auf Platz 44.

„Die beachtliche Anzahl der gesammelten Kilometer spricht für sich und zeigt deutlich, dass Winnenden eine Stadt ist, in der die Bürgerinnen und Bürger sich gerne auf ihr Rad schwingen und das Auto stehen lassen“, wird Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth zitiert.

Ist das ein Anreiz für die Stadt, für bessere Bedingungen zu sorgen?

Ob das ein Anreiz ist, für bessere Bedingungen für Radfahrer in der Stadt zu sorgen? Besonders gut abgeschnitten hat Winnenden als Fahrradstadt bislang nicht – vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club gab’s im vergangenen Jahr die Note 4,1. Pläne für neue Radwege gibt es zwar, doch die Winnender Wirtschaft macht mobil dagegen, weil dafür Auto-Parkplätze wegfallen sollen.

Zurück zum Stadtradeln. Mehr als 5100 Teilnehmer sind im Rems-Murr-Kreis 1,25 Millionen Kilometer geradelt. Damit liegt der Kreis landesweit auf Rang acht. Im Vergleich mit den anderen Rems-Murr-Kommunen hat Winnenden den Sprung aufs Treppchen knapp verpasst. Am meisten Kilometer legten die Waiblinger zurück (186 307 Kilometer), gefolgt von Fellbach (126 420 Kilometer) und Backnang (124 661 Kilometer). In Winnenden ist dafür die zurückgelegte Strecke pro Einwohner mit 4,07 Kilometern deutlich höher als in den genannten Kommunen – Waiblingen kommt nur auf 3,29 Kilometer, Fellbach auf 2,81 und Backnang auf 3,32 Kilometer.

Noch mehr Statistiken gibt es auf der Homepage der Aktion - hier klicken.

Die Paulinenpflege Winnenden ist vorne mit dabei

Bei den Teams – mehr als 500 hatten sich im Rems-Murr-Kreis angemeldet – liegt die Paulinenpflege mit Sitz in Winnenden weit vorne: 21 141 Kilometer haben die 78 Radlerinnen und Radler zurückgelegt. Sie belegen hinter dem Schulzentrum Rudersberg, dem Team Stihl und dem Schulzentrum Rudersberg den vierten Platz bei den meisten Gesamtkilometern.

Noch nicht erfasste Kilometer aus dem Zeitraum des Stadtradelns können noch bis zum 30. Juli 2022 in der App nachgetragen werden.