Albertville-Realschule Winnenden: Diese Schüler haben den Abschluss geschafft

Den Realschulabschluss haben folgende Schüler der Albertville-Realschule bestanden: Bushataj, Rilind, Dogan, Rodi, Eckstein, Jerome, El Aamri, Nada, Haas, Henry Philipp, Hammer, Simon Raphael, Herzog, Nele Wilhelmine, Holzwarth, Kay Luca Noah, Holzwarth, Nick Silas, Hunker, Nils, Jung, Stephan Roland, Kaya, Evren, Klöpfer, Paul Louis, Knödler, Ole Karl, Kuschel, Tamara, Lorenz, Joshua, Merz, Lilly, Niebel, David, Niebel, Moritz, Riedel, Ronja, Schmitz, Tim-Henrik, Schweickhardt, Nils, Tilki, Dicle, Ungerathen, Tom, Vollack, Fynn (alle 10 a); Damer, Daniel, Frank, Jonas, Franke, Jan Hendrik, Gaßmann, Laura Hanna, Hettrich, Annika, Käßer, Finn Paul, Knierling, Kevin, Knierling, Nadine, Kolin, Enna, Kölz, Vanessa, Lang, Simon, Mertens, Chiara Emilia, Mössinger, Robin, Müller, Benjamin, Pejic, Theodoros, Pnishi, Yllza, Rotte, Alena, Scheuch, Nils, Schmid, Johann, Siegmann, Tara, Zeh, Bastian Christian, Zutz, Emily (alle 10 b); Elser, Lukas, Götz, Maleen, Grün, Mareike, Hinderer, Jonas, Höh, Marleen, Kuhn, Max, Lamp, Noah, Lohberger, Celina, Lohöfer, Cedrik, Mock, Valentin, Mokricki, Patrick, Mork, Tabea, Nagel, Tim Franz, Scheibe, Marc-Eric, Solunovic, Noah, Wieland, Niko Elias, Wilhelm, Kim Tabea (alle 10 c); Basta, Viviana, Binder, Filipp Sebastian, Böhringer, Matti Maxim, Cunjalo, Nera, Frank, Emily, Giakalis, Alexander, Ilg, Laura Aimeé, Klitzner, Tabea, Konstantinidi, Ifigeneia, Krejci, Maja, Luckert, Yago, Nucaro, Kristina, Prescher, Linus Jannik, Schmitt, Kinga Alina, Sucker, Paul Jannik, Trofino, Giovanni, Weyer, Zoe, Wößner, Marvin Jeremy, Wotschel, Viktoria (alle 10 d).

Die Preisträger beim Realschulabschluss: Benjamin Müller Schulbester mit Würdigung durch das Land, mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,0; Finn Käßer für die beste Prüfungsleistung in Mathematik, Benjamin Müller für die beste Prüfungsleistung in Geschichte, Gemeinschaftskunde und Geografie (von der Volksbank Stuttgart); Finn Käßer für die beste Prüfungsleistung in Technik (von der Firma Kärcher); Benjamin Müller für die beste Prüfungsleistung in Deutsch; Laura Gaßmann für die beste Leistung in AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales); Benjamin Müller für die beste Leistung in NWA (Fächerverbund Naturwissenschaftliches Arbeiten - Biologie, Physik, Chemie, von den Rems-Murr-Kliniken); Laura Gaßmann für die beste Prüfungsleistung in Erdkunde bilingual; Jonas Frank für die beste Leistung in Sport (von der Firma Alfred Giesser Messertechnik); Tara Siegmann für die besten Prüfungsleistungen Englisch und Französisch (vom Förderverein der Schule); Viviana Basta für ihr vorbildliches Verhalten den Sozialpreis (vom Pflegeheim Haus Elim); Jerome Eckstein erhält einen Preis der evangelischen Landeskirche; Henry Haas einen von der katholischen Landeskirche.

Preise für herausragende Leistungen haben bekommen Eckstein, Jerome, El Aamri, Nada, Haas, Henry Philipp, Tilki, Dicle, Gaßmann, Laura Hanna, Käßer, Finn Paul, Knierling, Kevin, Knierling, Nadine, Müller, Benjamin, Rotte, Alena, Siegmann, Tara, Zeh, Bastian Christian, Götz, Maleen, Schmitt, Kinga Alina. Belobigungen für gute Leistungen erhielten Herzog, Nele Wilhelmine, Holzwarth, Kay Luca Noah, Holzwarth, Nick Silas, Jung, Stephan Roland, Klöpfer, Paul Louis, Knödler, Ole Karl, Niebel, Moritz, Schweickhardt, Nils, Vollack, Fynn, Damer, Daniel, Frank, Jonas, Hettrich, Annika, Lang, Simon, Mertens, Chiara Emilia, Schmid, Johann, Grün, Mareike, Hinderer, Jonas, Höh, Marleen, Kuhn, Max, Lohberger, Celina, Wieland, Niko Elias, Basta, Viviana, Böhringer, Matti Maxim, Ilg, Laura Aimeé, Konstantinidi, Ifigeneia, Sucker, Paul Jannik.

Den Hauptschulabschluss haben folgende Schüler bestanden: Bengard, Tim, Er, Bengü, Gozza, Marco, Kaya, Dilara, Pnishi, Getuar, Pahlawani, Saman, Strumbo, Giuseppe, Yagmur, Sevgi Su, Yanac, Baris - Mert, Yüksekdag, Rozerin (alle 9 a).