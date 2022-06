Albertville-Realschule Winnenden: Schüler füttern Hühner und züchten Bienen

Zum Hühnerdienst am Freitagmittag sind vier Schülerinnen und Schüler der Albertville-Realschule gekommen. „Ich bin zum zweiten Mal da“, sagt Fünftklässlerin Panagiotta. Sie hat total Lust drauf, für die vier gefiederten Damen wieder die Tränke auseinanderzunehmen, mit der Bürste zu schrubben und wieder korrekt zusammenzusetzen. „Das ist ganz wichtig“, erklärt das Mädchen ihren Klassenkameraden, „wir müssen prüfen, dass das Wasser auch wirklich rausfließt.“ Lehrerin Maren Gut nickt: „Wenn kein Wasser mehr kommt, verdursten die Hühner.“

Auf die Eier kommt das Datum von gestern

Die Tränke und auch der Futterautomat erlauben die Kleintierhaltung im Schulbetrieb. Im Prinzip muss man deshalb nur alle drei Tage zu den Hühnern. Es folgt ein kurzer Check mit den Schülern: „Was schreiben wir auf die Eier drauf?“ - Ben weiß es: „Das Datum von gestern.“ Weil man nicht genau weiß, wann die Eier gelegt worden sind. Sieben Stück holen die Kinder aus den Nestern, schön groß sind sie, zwei haben eine mintgrüne Schale, was an der Hühnerrasse liegt.

„Die Eier werden im Unterricht zum Backen verwendet“, sagt Maren Gut, das Haushaltsfach unterrichtet sie unter anderem auch. Der Schulbauernhof, den sie und ihr Kollege Tibor Randler 2020 im vor dem Fuchs geschützten Lichthof eines Gebäudeteils (Hühner) und im Schulgarten (Bienen) eingerichtet haben, fügt sich in den Kreislauf der Schule ein. „Die Hühner bekommen Essensreste vom Kochunterricht und das Gras vom Rasenmähen“, erklären die beiden Lehrer, die an der Schule auch speziell „nachhalte Entwicklung“ vermitteln. Ein Gutteil ihrer Freizeit stecken sie mit hinein, schauen beispielsweise in den Ferien abwechselnd nach den Tieren.

Ein Ei mit gebrochener Schale wird den Hühnern zurückgegeben

Ben schnappt sich den Wasserschlauch. Mit hartem Strahl spritzt er den Hühnerkot von den Scheiben ringsum ab und „versorgt“ auch immer wieder Panagiotta mit Wasser zum Tränke-Putzen. Gut, dass sie vorher ihre Hose übers Knie hochgeschlagen hat. „Mein Opa hatte auch Hühner, um die ich mich kümmern durfte, wenn ich bei ihm übernachtet habe.“ Alle zwei Wochen wechselt das Fünftklässlerteam, so dass alle übers Schuljahr mal drankommen mit dem Hühnerdienst. Könnte sein, dass Panagiotta öfter dabei ist, als sie müsste. Elena füllt den Futterspender mit Körnerfutter, Ralf packt frisches Sägemehl mit den Händen in die Kästen, in denen es sich die Hühner gemütlich machen. Zum Schluss streuen die Kinder den Hühnern getrocknete Mehlwürmer hin, ein besonderer Leckerbissen zum Abschied. Und Ben darf das eine Ei, dessen Schale gebrochen war, auf den Boden schmettern: Es tut den Hühnern gut, wenn sie selbst ab und zu Eigelb, Eiweiß und Eierschale futtern.

Auch im Unterricht lässt sich der Schulbauernhof wunderbar einflechten. „Wir gehen offen damit um, dass auch Emma und Berta irgendwann der Nahrungskette zugeführt werden. Die Kinder verstehen das, erkennen: Ja, ich esse selber gerne Chicken McNuggets“, schildert Tibor Randler ein Beispiel. „Sie sehen aber auch, wie viel Platz unsere Hühner im Vergleich zu denen in der Massentierhaltung haben.“ Auch das wird in Biologie thematisiert.

Noch eine gute Wirkung haben die Tiere an der Schule: „Kinder, die schwer stillsitzen können, blühen im Umgang mit ihnen auf“, hat Maren Gut festgestellt.

Beim Schulfest werden Mini-Gläser mit Honig verschenkt

Dasselbe lässt sich mit den Bienen im Schulgarten machen. Ein Volk und ein Volk im Aufbau stehen neben dem Gebäude mit der Schulküche im umzäunten und abgeschlossenen Schulgarten. Irgendwann sind Bienen, Bestäubung, Blüten im Biologie-Unterricht an der Reihe. Ganze Klassen können zu Besuch kommen, wer sich vor Stichen wegen Allergie oder einfach aus Angst schützen muss, bleibt drinnen und schaut durch die Scheibe.

„Ein Lehrer im Ruhestand, der bei uns ausgeholfen hat, ist Imker und hat uns bei den Anfängen unterstützt“, freut sich Tibor Randler. Vor den Ferien haben die zehn Neuntklässler, die freiwillig die Schulgarten-AG besuchen, schon Honig geschleudert, nun wird er in Mini-Gläser abgefüllt. Sie werden beim Schulfest im September verschenkt, der Rest kommt in 250-Gramm-Gläser und wird an Lehrer und Mitschüler verkauft. „Die Bienenhaltung kostet ja auch Geld“, spricht Tibor Randler eine weitere Kreislaufwirtschaft an.

Wie die Arbeitsgemeinschaft das Wachs wiederaufbereitet, um dann irgendwann Bienenwachstücher zu machen, daran werden die Lehrer noch tüfteln. Im Garten selbst ist immer was zu tun: Bäume und Büsche schneiden und mähen zum Beispiel, was Neuntklässler Marek am meisten Spaß macht. Im Vorjahr wurden Hochbeete gebaut, Erdbeeren, Hopfen, Zwiebeln und Wildblumen durften dieses Jahr wachsen. Und der noch gar nicht so alte Schulteich erfordert ebenfalls Pflege, spätestens vor Winterbeginn. Ja, hier wird man auch mal dreckig oder klebrig oder schwitzt. „Das gefällt sogar vielen, die sich raussuchen dürfen, ob sie eine Strafarbeit schreiben oder bei uns helfen. Sie kommen dann einfach wieder“, sagt Tibor Randler augenzwinkernd.