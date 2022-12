Alfons Koller, Eva Schwanitz und andere: Neue Werke in Winnender Unterführung

Die zwölf Mitglieder des Kunstsalons Winnenden haben pünktlich nach einem halben Jahr wieder neue Werke in die Schaufenster der Kronenplatz-Unterführung eingebaut. Sie sind jederzeit zu besichtigen, egal, ob's regnet oder schneit, am frühen Morgen wie kurz vor Mitternacht. Und sie sind es wert, dass man den eiligen Passanten-Schritt verlangsamt und vor dem ein oder anderen innehält.

Gar nicht zu übersehen ist Nadja Schmidts wuchernde Skulptur, die den kompletten Kasten in der Tunnelwand füllt. Zum einen wegen ihrer Größe, zum anderen wegen ihrer hellen, fast leuchtenden Farbe. Aus den kräftigen Ästen am Boden scheint dieses schwammfarbene Gebilde nach oben zu wuchern, dabei verästelt es sich immer feiner. Ist es ein Gebüsch? Sind wir unter Wasser und sehen stilisierte Korallen? Stand etwa ein Blick durchs Mikroskop auf Pilzgeflecht Pate? Was die Künstlerin da aus Holz, Papier, Kreppband und Draht geschaffen hat, darf handwerklich bewundert werden und ist offen für viele Sichtweisen. Nadja Schmidt nennt es daher wortspielerisch „Konstruktur 2“.

Wer oder was verschmilzt denn da bei der Plastik „Geborgenheit“?

Links daneben findet der Betrachter ebenfalls verschlungene Formen, aber in einer ungleich kompakten, dichten Weise aus Acryl und Hartschaum herausgearbeitet, die Plastik von Norbert Ries hat eine fließende, sich umarmende Anmutung und hebt sich kaum vom weißen Hintergrund ab. Der Betrachter darf auch hier rätseln, was er darin erkennen kann, sind es menschliche Finger, sind es Figuren, sind es Zellen, die verschmelzen? Zwei Farbstift-Skizzen, eine links, eine rechts an der Seitenwand, zeugen vom Entstehungsprozess, das Werk nennt der Künstler „Geborgenheit“.

Elke Lang-Müller hingegen geht die Passanten dieses Mal ungewohnt marktschreierisch an: „Kauf dir Kunst! Keine Preiserhöhung – keine 60 Prozent teurer“ und spielt mit dieser Aussage auf die Inflation an. Bleibt die Kunst im Umkehrschluss bezahlbar? Oder kann der Künstler nun erst recht nicht mehr von ihr leben, weil er nicht mehr verlangen kann oder will? Wie in einem Laden präsentiert Elke Lang-Müller acht Werke unterschiedlicher Stilistik, von abstrakt bis gegenständlich.

Installationen von Anne Eßlinger und Holger Krekeler

Das sind nur drei von zwölf Werken, die mit prächtigen Farben und handwerklich beschlagen, mit hintergründigen Installationen, fotografisch-präziser Malerei oder sogar per Bewegungsmelder gesteuerten Blättern und Folien um die Aufmerksamkeit der Passanten buhlen, ihre Erschaffer heißen Barbara Kastin, Waltraud Kaiser, Wolfhild Hänsch, Jaro Benoni, Anne Eßlinger, Holger Krekeler, Markus Hallstein und Alfons Koller. Wer im nächsten halben Jahr durch die Unterführung läuft, sollte dafür ab und zu etwas mehr Zeit einplanen.