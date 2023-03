Alina Kramer will "Winnender Mädle" werden, sie liebt die Natur, Sport und Fotografie

Alina Kramer ist vor drei Jahren nach Winnenden gezogen – sie wollte näher bei der Oma wohnen, die in Waiblingen lebt. „Ich selbst bin ein Pendelkind, in Dresden bei meinem Vater und in Kornwestheim bei meiner Mutter aufgewachsen“, erzählt die 21-Jährige lachend. Drei Jahre lang hat sie an der Tanzakademie Minkov trainiert, „und immer, wenn ein Fest in Winnenden oder Korb oder Waiblingen war, waren wir dabei“. Von daher ist Alina Kramer weder die Gegend noch der Menschenschlag fremd, „ich liebe es, mit den Leuten hier umzugehen“. Jetzt kandidiert sie, wie weitere sieben junge Frauen, für die Rolle des "Winnender Mädle".

Von der Leichtathletik zur Fotografie

Als Kind, das kaum ruhig sitzen konnte, hat sie eine Sportschwerpunkt-Grundschule in Cottbus besucht und danach Leichtathletik, Volleyball, Krafttraining praktiziert und ist auch geritten. Inzwischen macht sie zu Hause Mattentraining, joggt, fährt Fahrrad und Inliner - und geht „viel im Wald spazieren, ich liebe die Natur“.

Dieser Umstand hat sie auch zu kreativen Hobbys gebracht, sie fotografiert. „Man entwickelt dabei ein Auge für Farbkombinationen, aber auch für die einfachen und schönen Dinge“, sagt Alina Kramer. Weil sie auch gern zeichnet und in der Schule als großes Vorbild die Malerin Frida Kahló entdeckt hat, ging sie die Ausbildung zur Grafik-Designerin an. „Dabei mache ich zugleich mein Fachabitur, danach möchte ich studieren.“

Sie will für Jugendliche einstehen und ihnen Lebensfreude vermitteln

Die 21-Jährige sagt, wegen Corona habe sie ihr Abitur zunächst nicht geschafft, sie ging mit der Mittleren Reife ab. „Aber inzwischen bin ich wieder auf Kurs. Mit 18 fühlte ich mich aufgeschmissen, der erste Liebeskummer, man weiß nicht, was man will“, sagt Alina Kramer ganz offen. „Falls ich ,Winnender Mädle’ werde, will ich Lebensfreude vermitteln und für die Jugend einstehen. Will ihnen sagen, dass sie sich nicht zu viele Sorgen machen sollen. Findet euren Weg.“

Das ist ihr nicht zuletzt dank der ersten eigenen Wohnung gelungen, „der Vermieter wollte jungen Leuten eine Chance geben, und dadurch bin ich noch selbstständiger geworden“, sagt die 21-Jährige. „Sehr gerne würde ich die Wahl gewinnen, allein das Kleid ist ein Bonus, ich hatte etwas Ähnliches als Kind“, kommt Alina Kramer richtig ins Schwärmen. „Auf jeden Fall freue ich mich darauf, unter Leute zu kommen.“ Sie spreche fließend Russisch und falle im Schlosspark auf, wenn sie mit ihren beiden norwegischen Waldkatzen an der Leine spazieren geht.