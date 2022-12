Als Frauen im Gemeinderat Winnenden noch Exotinnen waren - 75 Jahre FWV

Sie stellten mit Luise Gmelin die erste Frau im Winnender Gemeinderat, schafften schon mit vier Oberbürgermeistern zusammen und sind seit der Kommunalwahl 2019 die größte Fraktion im Gremium: An diesem Mittwoch vor 75 Jahren, am 7. Dezember 1947, ist die (heute: Freie) Wählervereinigung Winnenden erstmals in den Gemeinderat eingezogen. Hans Ilg, bereits seit 2004 Fraktionsvorsitzender der FWV, hat sich aus diesem Anlass mit der Geschichte seiner Mannschaft beschäftigt. In diesem Artikel greifen wir einige interessante Punkte auf.

Die Geburtsstunde

Bei der Wahl in Winnenden am 7. Dezember 1947 (der zweiten nach der Nazi-Herrschaft) bewarben sich 41 Kandidaten – Frauen waren nicht dabei – auf vier Listen um die 18 Sitze.

Die Wählervereinigung Winnenden zog als Gruppe mit 13 Mitgliedern erstmals in den Gemeinderat der Stadt Winnenden ein: sieben Handwerker, vier Landwirte bzw. Weingärtner, ein kaufmännischer Angestellter und ein Ingenieur.

Zahlen und Daten: 734 Dienstjahre

Hans Ilg schreibt: „In den 75 Jahren unseres Bestehens suchten und fanden wir, die FWV Winnenden, unsere Kandidatinnen und Kandidaten aus der bürgerlichen Mitte in erster Linie bei den selbstständigen Unternehmern, Handwerkern, Freiberuflern oder Landwirten und Weingärtnern, später auch bei leitenden Angestellten, Hausfrauen und Angehörigen des öffentlichen Dienstes.“

73 Frauen und Männer sind seit 1947 für die Freie Wählervereinigung in den Gemeinderat eingezogen – und haben insgesamt 734 Dienstjahre absolviert, hat Ilg ausgerechnet.

Mit vier Oberbürgermeistern (Hermann Schwab, Karl-Heinrich Lebherz, Bernhard Fritz, Hartmut Holzwarth) arbeitete die Freie Wählervereinigung in dieser Zeit zusammen.

Die erste Frau im Gremium

Hans Ilg berichtet: „Bei der Gemeinderatswahl am 22. Januar 1951 zog auf der Liste der Freien Wähler mit der Apothekerin Luise Gmelin erstmals eine Frau in den Gemeinderat ein, zu der damaligen Zeit noch keine Selbstverständlichkeit.“

Seit Jahren lege die FWV „Wert darauf, ein ausgewogenes Verhältnis von Kandidatinnen und Kandidaten der Wählerschaft anzubieten“. Das funktioniert: Die aktuelle FWV-Fraktion – mit acht Personen die größte im Gremium – besteht aus vier Frauen und vier Männern: Martina Häußer, Leonie König, Ingrid Hecht-Hatzis, Marie-Christine Sammet sowie Hans Ilg, Erich Pfleiderer, Markus Siegloch und Antonio Agazio.

Schluss mit Unterschriften-Sammeln

Vor 1984 musste die Freie Wählervereinigung laut Ilg vor jeder Wahl Unterstützungsunterschriften einholen, um überhaupt antreten zu können. Das Problem hatten die anderen Parteien nicht. Ilg schreibt: „Um dies zukünftig zu umgehen, wurde ein nicht rechtsfähiger Verein ,Freie Wählervereinigung Winnenden – FWV‘ gegründet und Julius Grässer, der langjährige ehemalige Fraktionsvorsitzende, zum Vorsitzenden gewählt. Dadurch war man auch in der Öffentlichkeit präsenter und wurde als kommunalpolitische Kraft neben den Parteien besser wahrgenommen. Der damals neu gegründete Verein organisiert bis heute für die Fraktion die jeweiligen Kommunalwahlen.“