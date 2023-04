Alte B14 in Winnenden: Die Bauarbeiten sind im Verzug - weshalb?

Die Agip-Tankstelle an der Waiblinger Straße in Winnenden hat am Donnerstag geschlossen. Der Grund: Die Straße vor der Einfahrt wird geteert. Das hätte eigentlich längst stattfinden sollen. Doch der Rückbau der Alten B14 hinkt dem Zeitplan vier bis sechs Wochen hinterher. Das ist keine gute Nachricht für Tankstellen-Pächter Uwe Schaal. Zwar war sein Geschäft bislang immer geöffnet, dennoch verzeichnet er seit Beginn der Bauarbeiten im Sommer 2022 nach eigenen Angaben „einen Umsatzverlust von über 50 Prozent“. Sprich: Je schneller die Baustelle verschwindet, desto besser. Danach sieht es aber aktuell nicht aus – doch Stadtbauamtsleiter Roland Bornemann macht Hoffnung.

Der ursprüngliche Plan lautete: Mitte März wird die Fahrbahn gewechselt

Zur Erinnerung: Die breite Waiblinger Straße soll ihren Bundesstraßencharakter verlieren. Sie soll schmaler werden, grüner und sogar leiser, dank eines speziellen Asphalts. Es werden auch Leitungen und Kanäle neu verlegt. Den ersten Bauabschnitt zwischen Rewe und Lidl wollen die Verantwortlichen bei der Stadt Winnenden und den Baufirmen bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen haben. Bislang wurde ganz überwiegend die rechte Straßenseite stadteinwärts bearbeitet. Die linke Fahrbahn blieb für den Verkehr geöffnet. Der ursprüngliche Plan lautete: Mitte März wird die Straßenseite gewechselt, rechts wird geöffnet, links wird gesperrt. Doch Mitte April ist dieser Wechsel noch immer nicht vollzogen.

Asphaltieren nicht möglich: Der kalte April trägt zur Verzögerung bei

Unsere Redaktion hat nachgehakt beim Stadtbauamtschef Roland Bornemann. Er bestätigt: „Der Straßenbau ist aktuell tatsächlich circa vier bis sechs Wochen im Verzug.“ Dafür gebe es mehrere Gründe. Einer davon sei der Einbau des „lärmoptimierten Asphalts“. Dieser darf laut Bornemann nur erfolgen, wenn das Thermometer zehn Grad Celsius oder wärmer anzeigt (bei konventionellem Asphalt sind es nur fünf Grad Celsius): „Da der April tatsächlich kalt war, hat auch dies zur Verzögerung beigetragen.“

Weitere Gründe für die Verzögerung: Die „Querung von Wasserleitungen“ sei vorgezogen und schon über den gesamten Straßenquerschnitt erledigt worden. „In einzelnen Bereichen wurde die Fahrbahn kurzzeitig rückverschwenkt, um das zu ermöglichen“, schreibt Bornemann. Zudem seien einzelne Hausanschlüsse entgegen der ursprünglichen Planung bereits vorab hergestellt worden. Und: „Bei den Grundstückszufahrten wurden, um den Eigentümern sehr weit entgegenzukommen, noch mehr Interimszustände ermöglicht als ursprünglich geplant.“ Im zweiten Bauabschnitt, auf der anderen Straßenseite, gebe es nicht so viele einzelne Zufahrten.

Die gute Nachricht: All die genannten Maßnahmen fallen laut Roland Bornemann, weil sie vorgezogen wurden, im zweiten Bauabschnitt nicht mehr an: „Es ist davon auszugehen, dass dadurch im zweiten Bauabschnitt Zeit eingespart werden kann“, schreibt er unserer Redaktion.

Wie geht es also weiter? Noch in dieser Woche soll die Asphaltbinderschicht aufgetragen werden, am kommenden Dienstag dann die Asphaltdecke, erklärt Roland Bornemann. „Im Anschluss nach einer angemessenen Auskühlungszeit der Asphaltdecke kann der Spurwechsel erfolgen.“ Sprich: Bauabschnitt zwei soll in der kommenden Woche mit einem Verzug von circa einem Monat beginnen.

Stadtbauamtschef Roland Bornemann: Zeitplan soll trotzdem eingehalten werden

Muss Uwe Schaal in seiner Tankstelle deshalb einen Monat länger als geplant massive Umsatzverluste hinnehmen? Im Optimalfall nicht. Roland Bornemann schreibt: „Ziel ist es auf jeden Fall, den Zeitplan trotzdem einzuhalten. Durch die vorgezogenen Maßnahmen stehen die Chancen gut, dass die Zeit im zweiten Bauabschnitt wieder hereingeholt werden kann. Mit dem dritten Bauabschnitt wird voraussichtlich zum Ende der Sommerferien begonnen.“

Der dritte Bauabschnitt (Kronenplatz) und der finale vierte Bauabschnitt (bis zur Einmündung Ringstraße in die Leutenbacher Straße) sollen dann bis Dezember 2024 abgeschlossen werden. Das ist nach Angaben des Stadtbauamtsleiters „nach wie vor“ so vorgesehen.

Der Tankstellen-Pächter Uwe Schaal übt sich in Geduld – und hofft

Ein paar Monate, bis zum Ende der Sommerferien, wenn alles glattläuft, muss sich Uwe Schaal also noch mit der Baustelle vor seiner Tankstelle abfinden. Und damit, dass die Arbeit dort aktuell ziemlich „trostlos“ ist, wie er sagt. Trotz der Zufahrt durch die Baustelle, die fast immer möglich war. Und trotz der guten Zusammenarbeit mit der Stadt und den Baufirmen, deren Kommunikation der Pächter ausdrücklich lobt. Aber: „Wenn die Leute nicht reinfahren, weil sie die ganze Straße meiden, ist das eben ein Problem.“ An diesem Freitag hat er wieder geöffnet, nächste Woche schließt er erneut vorübergehend. Uwe Schaal übt sich in Geduld. Irgendwann wird die Baustelle schon verschwinden. „Ich kann nur hoffen, dass dann die Kunden wieder kommen.“