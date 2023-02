Alte B14 Winnenden: Zu kalt für Pflasterarbeiten - Sorgt Wetter für Verzögerung?

Es geht voran auf der Waiblinger Straße. Für den ein oder anderen Beobachter der Großbaustelle auf der ehemaligen B14 in Winnenden mag das möglicherweise nicht direkt ersichtlich sein, und hat momentan mit den Temperaturen im Minusbereich zu tun. Peter Bulling, Sachgebietsleiter für Tief- und Straßenbau bei der Stadt ist trotz allem entspannt.

Anfang Januar war es für einige Arbeiten zu kalt. „Auch momentan können wir zum Beispiel keine Pflasterarbeiten durchführen. Das ist jedoch im Zeitplan einkalkuliert“, sagt Bulling. Es ist ja schließlich keine Überraschung, dass das Thermometer zu dieser Jahreszeit auch mal deutlicher in den Minusbereich sinkt. „Im oberen Bereich bis zur Zellerstraße ist der Gehweg bereits gepflastert. In der nächsten Woche soll es damit weitergehen, wenn es hoffentlich wieder wärmer wird. Zumindest gefrieren sollte es nicht“, erklärt Peter Bulling. Momentan liege man voll im Zeitplan.

Schnüre gespannt, um die Randsteine passgenau zu setzen

Zwischen der Zeller- und der Brückenstraße laufen momentan Leitungsarbeiten. „Dort verläuft quasi die Datenautobahn für Winnenden, sowie Stromkabel“, schildert der Bauexperte. Im oberen Straßenbereich, etwa ab Höhe der Rewe-Kreuzung, sind die Erdarbeiten bereits abgeschlossen. Entlang der Gehsteige sind Schnüre gespannt, um die Randsteine passgenau zu setzen.

Die Bushaltestellenkabine bei der Schnitzelmeisterei am Kronenplatz zieht zeitnah um auf Höhe Lidl-Supermarkt. Dort werden barrierefreie Bordsteine für den Buseinstieg gesetzt. Der Kronenplatz erhält zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Unterstand.

Mitte März ist die andere Fahrspur an der Reihe

Mitte März wechselt die Baustelle dann die Fahrspur auf die gegenüberliegende Seite, also in Fahrtrichtung B14. „Damit sind wir dann etwa bis Ende August fertig und die ganze Baustelle rückt weiter vor in Richtung Innenstadt“, erklärt Bulling. Für die Fahrspur in Richtung wird deutlich weniger Zeit veranschlagt, als für den Teil in Richtung Innenstadt. Grund: Aufwendige Kabel- und Erdarbeiten sind bereits erledigt, fallen nur einmal an.

Laufen die Arbeiten weiter nach Plan, dann soll bis Dezember 2024 alles fertig sein. Auch Preissteigerungen oder Lieferschwierigkeiten spielen momentan keine Rolle. „Die Baufirma hat uns in dieser Hinsicht bisher gar nichts angekündigt“, versichert Bulling. Dies liege vermutlich daran, dass man die Vergabe der Arbeiten in einer Phase ausgeschrieben habe, in der Preise schon relativ hoch angesetzt waren. „Zudem wurde das Material rechtzeitig bestellt. Nach allem, was man momentan aus der Branche hört, entspannt sich die Situation auch etwas“, so der Sachgebietsleiter.