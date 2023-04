Altes Rathaus in Winnenden: Neues Restaurant geht in den Testbetrieb

Neue Chefs, neue Speisekarte, neues Ambiente: Ohne große Ankündigung haben Anne Henrichs und Patrick Schubert in dieser Woche ihr Restaurant „Altes Rathaus“ am Marktplatz in Winnenden eröffnet – erst einmal probeweise. Als „Soft Opening“ bezeichnen sie den Testbetrieb gastro-neudeutsch. Will heißen: Abläufe spielen sich erst noch ein, letzte Mängel werden ausgemerzt, es darf auch noch was schiefgehen. Wer dieses Risiko eingeht, der kann sich aber schon jetzt ein Bild davon machen, wohin die Reise kulinarisch geht, was sich im Alten Rathaus nach der Ära „La Piazza“ optisch getan hat und wie die neuen, jungen Pächter so drauf sind.

Restaurant wurde renoviert

Seit der italienische Wirt Aldo del Negro im Spätsommer 2022 ausgezogen ist, wurde in dem Restaurant eifrig renoviert. Die meiste Zeit über waren die Fenster verhängt – wer neugierig hineinspicken wollte, wurde enttäuscht. Vergangene Woche waren die Bauplanen jedoch verschwunden und gaben den Blick frei auf das neue Interieur: die petrolfarben gepolsterten Stühle, die graphitgrauen Bänke, die neue Theke, den frisch verlegten Holzparkettboden. Edel sieht das aus. „Wir sind happy!“, sagt Anne Henrichs.

Eigentlich wollte das Gastro-Pärchen, das sich mit Foodtrucks und Catering einen Namen („What the Food“) gemacht hat, schon vergangene Woche in den Testbetrieb starten, doch Lüftung und Spülmaschine versagten und mussten repariert werden, also war es erst am Dienstag so weit.

Dass die Tür neuerdings wieder offen steht, das hat sich in Winnenden und den sozialen Medien schnell herumgesprochen. Selbst Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth setzte einen Beitrag ab: „Geöffnet ...“ schrieb er unter ein Foto des türkisgrün gestrichenen Eingangsbereichs. Die Stadt Winnenden ist Verpächter des früheren Rathauses, das seit 1989 als Restaurant genutzt wird.

Die Öffnungszeiten: Von Dienstag bis Samstag geöffnet, montags und sonntags geschlossen

Geöffnet hat das neue Alte Rathaus vorerst dienstags und mittwochs von 16 bis 22 Uhr und donnerstags bis samstags von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr. An Montagen und Sonntagen ist das Restaurant geschlossen. Diese Öffnungszeiten gelten erst einmal nur für die Testphase – also bis zur offiziellen Eröffnungsfeier am 5. Mai. Dasselbe gilt für die neue Speisekarte, die noch ergänzt werden wird, wenn endlich der neue Induktionsherd eingetroffen ist, den Patrick Schubert sehnsüchtig erwartet.

Daraus, was er seinen Gästen zaubern wird, hat der Koch lange ein Geheimnis gemacht. Der Blick in die Karte verrät jetzt: 08/15 ist hier nicht zu finden.

Spannende Speisekarte: Von Spargel bis zu „druck-marinierten Apfelperlen“

Deutsche Küche und regionale Zutaten treffen auf asiatische Kochkunst und Verarbeitung. Die ersten Gäste müssen sich aktuell zwischen Spargel vom Schmidener Feld, einem edles Stück Fleisch vom Iberico-Schwein, Salat mit fermentierten Radieschen und druck-marinierten Apfelperlen, pochiertem Eismeersaibling und anderen Gerichten entscheiden – angesprochen werden Karnivoren wie Vegetarier und Veganer. Schon jetzt stammen viele Zutaten aus der Region, Patrick Schubert will aber noch weitere Kooperationen mit lokalen Bauern und Händlern eingehen. „Ich werde am Donnerstag mal über den Markt gehen“, kündigt er an. Dazu muss er schließlich nur vor die Tür treten und ist mitten drin.

Über das große Interesse der Winnender – immer wieder kommen Passanten herein, schauen sich um, begrüßen die Neuen am Marktplatz – freuen sich Anne Henrichs und Patrick Schubert. Zahlreiche Reservierungen für die kommenden Tage seien bereits eingegangen. Fertig ist ihr Restaurant aber noch nicht, wie Henrichs betont. Neben dem Herd fehlen noch einzelne Möbelstücke, Lampen, die Verkleidung einer Sitzbank. Und die ehemalige „Schranne“, die in Zukunft nach der Hausnummer in der Marktstraße „47“ heißen soll, muss auch erst noch auf Vordermann gebracht werden.

Die wohl wichtigste und in Zeiten des Personalmangels außerordentlich schwierige Aufgabe für das junge Pächter-Paar lautet aber: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden! Aktuell schmeißt die ausgebildete Hotelkauffrau Anne Henrichs den Service allein, das soll kein Dauerzustand werden.