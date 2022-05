Am Mittwoch (01.06.) sinkt die Energiesteuer: Ansturm auf Tankstellen in Winnenden?

Ab Mittwoch, 1. Juni, greift deutschlandweit ein Tankrabatt. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe wird für drei Monate gesenkt. So sinken die Steuersätze auf Benzin um über 30 Cent, bei Diesel um 16 Cent je Liter. Ob diese Entlastungen direkt bei den Autofahrern ankommen, ist jedoch ungewiss.

„Wir müssen uns überraschen lassen, was am Mittwoch passiert“, sagt Lothar Ulrich von der MTB-Tankstelle an der Wiesenstraße. „Die Problematik an der Sache ist folgende: Wenn jeder tankt, dann könnten die Spritpreise sich noch gar nicht so deutlich verändern. Die Nachfrage macht bekanntlich den Preis“, erklärt er. Dass es am Mittwoch einen regelrechten Run auf die Zapfsäulen gibt, könne er sich durchaus vorstellen. Jedoch hat er auch festgestellt, dass die Tankstelle am vergangenen Wochenende besser besucht war, als üblich. „Vielleicht befürchten die Leute, dass am Mittwoch zu viel los ist und haben lieber rechtzeitig vollgetankt“, vermutet er.

Kommt es tatsächlich zu einem Ansturm und der Treibstoff an der Tankstelle geht zur Neige, dann dauert es, bis Nachschub kommt. „Wir bräuchten in so einem Fall 24 Stunden Vorlauf“, sagt Ulrich.

Friz: Keinen Einfluss auf Preise

Ähnlich wie er geht auch Jochen Friz von der gleichnamigen Tankstelle am Erlenhof in Berglen mit der Situation um. „Dass es wirklich einen Ansturm gibt, glaube ich nicht“, sagt er jedoch. Sollte es tatsächlich so kommen, dass sich vor den Zapfsäulen lange Schlangen bilden, dann werde er nochmals überlegen, wie er damit umgeht. „An eine maximale Abgabemenge haben wir bisher aber nicht gedacht“, sagt er. Auch Friz hat den Eindruck, dass in den vergangenen Tagen nicht weniger Betrieb an der Tankstelle war, als üblich. „Wir lassen uns überraschen“, sagt auch er.

Friz erklärte gegenüber unserer Zeitung bereits im Oktober, dass er keinen Einfluss auf die Preise hat. Diese werden zentral in Stuttgart durch die Firma Tessol Kraftstoffe gesteuert. „Die Preise ändern sich mehrmals am Tag. Ich selbst habe keine Ahnung, wann das passiert, und kann deshalb auch niemandem sagen, ob oder wann die Preise sinken“, versicherte Friz damals.

Aral erwartet keinen „Run“

Von der Aral-Pressestelle, eine Tankstelle des Unternehmens ist beispielsweise an der Winnender Ringstraße angesiedelt, heißt es, dass man sich auf die Senkung der Energiesteuer vorbereitet habe. „Die Logistikketten sind robust aufgestellt“, schreibt eine Pressesprecherin.

Das Tankverhalten der Kunden in den letzten Wochen könne als normal und jahreszeitüblich bezeichnet werden. „Wir erwarten Anfang Juni eine höhere Nachfrage, aber keinen „Run“ auf die Tankstellen“, schreibt die Pressesprecherin weiter. Fragen zur Entwicklung von Kraftstoffpreisen könne man aus (kartell-)rechtlichen Gründen nicht beantworten.

Verzögerte Senkung der Spritpreise?

Tankstellenbetreiber und Mineralölkonzerne sind nicht zur Weitergabe der Steuersenkungen verpflichtet. Was in der Nacht zum Mittwoch passiert, ist daher auch für Experten schwierig einzuschätzen.

Anfang Juni könnte der Sprit noch teurer bleiben, denn alle Kraftstoffe die bis Dienstag (31.05.) angeliefert werden, beinhalten noch die normale, höhere Steuer.