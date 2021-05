Für die Mehrheit der Kinder und Eltern in Winnenden ist es richtig gut, dass am Montag wieder Schule ist, wenn auch nur im Wechselunterricht, das heißt: nur für jene Hälfte der Schüler, die in der letzten Woche vor dem Lockdown im Distanzunterricht waren.

„Die meisten Eltern sind richtig froh“, sagt Gesamtelternsprecher David Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Lockdown dauert so lange, dass wir Eltern, und zwar alle, aus allen Schichten, an unsere Grenzen kommen“, sagt er.