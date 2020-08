„Es gab ein Palaver, dann flog die Backpfeife zu ihm.“ Diese von dem jungen Leutenbacher so bildhaft beschriebene „Backpfeife“ war es dann auch, die ihn nach Waiblingen vors Richterpult gebracht hatte. Was die Beschreibung des Zwischenfalls selbst betraf, der ihm eine Anklage wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingebracht hatte, da gab er sich dann eher wortkarg, was möglicherweise auch auf den an diesem Abend konsumierten Alkohol zurückzuführen war - eine Blutprobe, die damals am